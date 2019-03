Víkendový Febiofest: depresivní party ze Skotska či sexuální sci-fi

Filmový festival Febiofest, který se už od čtvrtka koná v Praze, nabídl během víkendu bohatý program. Redakce TÝDEN.CZ byla na několika projekcích přítomna a vybrala tři snímky, které ji nějakým způsobem nejvíce zaujaly: Party začíná, Sisters Brothers a High Life.

Party začíná

Skotská herečka Karen Gillanová se proslavila v britském kultovním sci-fi seriálu Doctor Who, dále následovala role Nebuly v komiksovém světě Marvelu a před dvěma lety byla také součástí nečekaného úspěchu videoherní komedie Jumanji, kde si zahrála po boku Dwaynea Johnsona či Jacka Blacka. Loni ale začal filmové festivaly objíždět její první režisérský snímek Party začíná, k němuž také napsala scénář a obsadila hlavní roli.

Gillanová zasadila příběh do svého rodného města Inverness. Děj se točí kolem čtyřiadvacetileté Liusaidh, která se snaží vyrovnat se se ztrátou blízkého přítele, který spáchal sebevraždu. Na pomoc si bere alkohol a náhodný sex s lidmi, které potká v baru. Film má opravdu unikátní, mrazivou atmosféru, která svou depresi přenese i na diváka. Ve scénáři, který se různé proplétá mezi bolestnými flashbacky a přítomností, se slovy zbytečně neplýtvá, a tak se o výplň stará především citové prožívání hlavní postavy.

S Liusaidh zprvu nejde příliš sympatizovat, přitom ale jde o poměrně normální mladou dívku, která nemá v rodině žádnou oporu, je velice osamocena a její nejbližší ji navíc opustil tím nejhorším možným způsobem. Upřímný, depresivní tón filmu působí v potemnělých končinách Skotska opravdu věrohodně, optimista si ale v něm najde i pár světlých chvilek, jež vycházejí právě ze strany jinak věčně ztrápené alkoholičky Liusaidh.

Mezi všudypřítomnou sklíčenost a vydatné alkoholové popíjení vkládá film šikovně jednak povedený soundtrack, jednak humorné momenty, které působí nenásilně, a příjemně tak odlehčují jinak závažnou tematiku sebevražd.

Party začíná shrnula po sobotní projekci také přítomná herečka Rachel Jacksonová, která si ve filmu zahrála jednu z vedlejších postav. "My Skotové jsme jako národ nesmírně stateční a upřímní, někdy možná až příliš. Téma sebevražd není něco, o čem by se hovořilo snadno, i když tomu lidé po celém světě musí čelit dnes a denně, takže tohle téma rozhodně není na zpracování jednoduché. Také máme poměrně temný smysl pro humor, takže místy to bylo i tragikomické," odpověděla Jacksonová na dotaz z publika ohledně způsobu, jakým se film prezentuje.

Snímek se bude na Febiofestu promítat ještě ve středu v 17.30 v kině Cinestar na Andělu.

The Sisters Brothers

Točit v dnešní době westerny se už moc nenosí, francouzský režisér Jacques Audiard (Falešný hrdina, Prorok) se ale rozhodl, že si jeden z období zlaté horečky natočí. Na festivalu v Benátkách ho za to minulý rok ocenili cenou za nejlepší režii, a tak se snímek rozhodl do svého programu zařadit také Febiofest.

Bratrské duo (Joaquin Phoenix a John C. Reilly) jezdí od města k městu, kde na příkaz svého šéfa Komodora zabíjejí různé lidi. Když se vydají po stopě chytrého zlatokopa, který má zázračnou chemickou formuli na efektivní rýžování zlata, příběh se zajímavě zaplete.

Avšak do té doby se toho moc nestane a to je trochu problém, protože už jsme v polovině filmu. Po většinu času jde tedy o pomalou, víceméně neakční dobrodružnou komedii. K pár střílečkám sice dojde, většina z nich se ale odehrává spíše ve tmě, takže nic nevidíme.

Rozdíl osobností obou bratrů se během jejich věčného cestování projevuje zejména v humorné rovině. Největší pochvalu pak Audiard sklízí za to, že i přes tu nezáživnou cestu napříč Kalifornií si divák k oběma bratrům vytvoří pouto, a i když se jedná o obyčejné vrahy, jejich osud mu nebude lhostejný.

High Life

Francouzská režisérka Claire Denisová (Parchanti spí dobře, Nechce se mi spát) je známá svým specifickým pojetím filmů, které obvykle nejsou vyprávěny lineárně a obsahují bizarní, až surrealistické scény. Nejinak tomu je i v jejím nejnovějším sci-fi, kde si hlavní roli zahrál Robert Pattinson (Stmívání). Režisérka přišla se zajímavým nápadem, kdy jsou doživotně odsouzení zločinci posláni na vesmírnou misi, kde mají zkoumat energii z černých děr. Jejich mise je však jednosměrná, už předem jsou odsouzeni na smrt, což však ze začátku netuší.

V lodi v hlubokém vesmíru jsou navíc uvězněni s doktorkou, která je posedlá reprodukcí a na vězních dělá své experimenty za cílem zrození dítěte i přes vesmírné radioaktivní záření, jemuž jsou všichni vystaveni. Film divákovi klade řadu otázek, které se dotýkají zejména jednoho aspektu: lidskosti. Z některých vězňů, kteří dostali doživotí (očividně tedy provedli něco opravdu špatného), se postupně stávají "nevinné oběti".

Obyčejného diváka otráví pomalé tempo, nepříjemné naříkání malého dítěte a nakonec ho dorazí i zjednodušeně řečeno podivné scény zachycující sexuální stránku člověka. Ti, kteří si však potrpí na netradiční výstavbu příběhu, znepokojující chováním postav a jistou filozofičnost, si rozhodně přijdou na své.