Voldemorta původně nechtěl hrát, teď by se Fiennes rád vrátil

Ralph Fiennes, představitel slavného padoucha Voldemorta z Harryho Pottera, prohlásil, že by šancí vrátit se do kouzelnického světa nepohrdl, ba naopak. Zároveň však prozradil, že kdyby se do toho nevložila jeho sestra, Voldemorta vlastně vůbec hrát nemusel. Herec to řekl v talkshow Jonathana Rosse.



Voldemort na konci Harryho Pottera zemřel, studio Warner Bros má ale rozjetou sérii Fantastická zvířata a možnost návratu Pána zla by se mohla teoreticky naskytnout. "No, varianty existují, že ano? Fantastická zvířata a věci," odpověděl s úsměvem herec. Když byl dotázán, zda by se rád vrátil do role Voldemorta, zareagoval kladně. "K Voldemortovi chovám určitou náklonnost. Kdyby tedy existoval svět, ve kterém se vrátí, byl bych hodně posedlý touhou vrátit se," přiznal.

Časově by to provést šlo: závěrečný, pátý díl Fantastických zvířat se totiž bude podle dřívějšího vyjádření autorky J. K. Rowlingové odehrávat někdy v průběhu druhé světové války, přičemž Tom Riddle, později lord Voldemort, se narodil v roce 1926. Tvůrci by tedy mohli fanouškům ukázat mladého Toma v teenagerských letech.

To by ovšem kvůli věku Fiennese z role vylučovalo, pokud by se v průběhu nových filmů Fantastických zvířat do hry nevložila jiná okolnost, jako je například cestování časem. Varianta návratu Voldemorta je však nepravděpodobná, neboť tím hlavním padouchem v nové sérii z kouzelnického světa je Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Toho, jak známo z knížek, nakonec ve slavném souboji dvou mocných čarodějů porazí Albus Brumbál (Jude Law).

"Hloupě jsem se tomu bránil"

Ačkoliv Fiennes zvládl roli Voldemorta dokonale a knižní fanoušci byli nesmírně spokojeni s tím, jak dokázal černokněžníka ztvárnit, moc nechybělo a postavu mohl hrát jiný herec. Šestapadesátiletý Angličan se totiž o svět Harryho Pottera vůbec nezajímal.

"Pravdou je, že jsem filmy a knihy vlastně ignoroval. Oslovila mě produkce. Film (čtvrtý díl) režíroval Mike Newell a chtěl, abych v něm byl. Mělo to být poprvé, kdy se Voldemort objeví ve své fyzické podobě. Kvůli mé nevědomosti jsem si myslel, že to není pro mě. Docela hloupě jsem se tomu bránil, váhal jsem. Myslím, že zlomovou roli v tom sehrála má sestra Martha, která má tři děti, jimž v té době bylo kolem dvanácti, deseti a osmi let. Řekla mi: 'Co tím chceš říct? Do toho musíš jít!' A tak jsem si to rozmyslel," prozradil v talkshow Jonathana Rosse.

Nejbližším pracovním projektem Fiennese je natáčení nové bondovky, kde hraje M, šéfa britské tajné služby MI6. Doposud však ještě neviděl ani scénář. "Laskavě jsem poprosil producentku Barbaru Broccoliovou, aby mi poslala scénář, ale řekla mi jen, že brzy bude hotový. Vím, že Daniel Craig bude hrát Bonda. Jinak ale nevím, kdy se začne natáčet ani o čem příběh bude," řekl.