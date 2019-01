Vztah mladého páru odkrývá dokument Třeštíkové. V kinech bude v březnu

Podobu partnerského soužití v 21. století odkrývá dokument Hany Třeštíkové Manželské etudy: Nová generace. Režisérka po sedm let natáčela soukromá dramata Mirky a Kuby, a navázala tak na časosběrný projekt své matky Heleny Třeštíkové. Pokračování dokumentární série vstoupí do kin 21. března. Za distribuční společnost Aerofilms to sdělila Eliška Míkovcová.

Hana Třeštíková, producentka filmů Šmejdi, Občan K., Zkáza krásou nebo Bratříček Karel, zachytila časosběrnou metodou vztah páru od svatby, narození syna a stěhování za město až po exekuce, krize a konflikty. "Časosběrná metoda, kterou jsem převzala z původní série, poodkryje při dnešním zrychleném stylu života mnohem víc, než by se mohlo zdát. Zdánlivě banální situace a zachycení všednodenního života se ve střižně proměňují v cennou výpověď doby o jedné generaci," uvedla Hana Třeštíková.

Rozdíly mezi začátkem původních etud a dneškem potvrzuje i její matka. "V 80. letech se mladí brali kvůli ekonomickému tlaku, byla to šance na byt. Dnes to zkoušejí nanečisto, jsou váhavější a volí soužití na hromádce. A potkávají se nyní s dost odlišnými, avšak často fatálními problémy," uvedla Helena Třeštíková.

Původní Manželské etudy natáčela Helena Třeštíková od roku 1980. Tehdy si náhodně vybrala několik manželských párů, které sledovala od momentu jejich svatby po dobu šesti let. Cyklus byl poprvé odvysílán v televizi v roce 1987. Z této série, stejně jako z časosběrné metody, se stalo celoživotní zaměření Heleny Třeštíkové. Na přelomu století vznikly ještě Manželské etudy po 20 letech a nejnověji také Manželské etudy po 35 letech, které mapují původní manželské páry. Nová generace etud se zaměřuje na nové aktéry a podobu mladých vztahů.