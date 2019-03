Will Smith v roli otce sester Williamsových? "Není dost černý"

Uběhlo jen pár týdnů od toho, co vyšel nový trailer na hraného Aladina, kde se Will Smith poprvé odhalil jako Džin v modrém. Většina uživatelů na sociálních sítích a kritiků se jeho nepovedené digitální podobě vysmála. A nyní přichází další kontroverze. Americký herec byl totiž obsazen do životopisného snímku o Richardovi Williamsovi, otci slavných tenisových sester. Smithova barva pleti je přitom značně světlejší.

S informací, že Smith je blízko získání role Richarda Williamse, přišel jako první server Deadline. Snímek bude příběhem právě tohoto muže, který sám bez jakýchkoli tenisových zkušeností obě své dcery vytrénoval a pomohl jim stát se absolutními hvězdami. Mladší Serena doposud vyhrála 23 grandslamových titulů, starší Venus sedm.

Lidem se nicméně moc nelíbí, že černocha tmavší pleti bude hrát poněkud světlejší černoch. Volbu herce kritizují a označují za kolorismus (nikoliv rasismus), což je forma diskriminace právě vůči černochům tmavé pleti.

"Willa Smithe mám rád, ale existuje plno jiných herců, kteří by se do této role hodili lépe," tweetoval například sportovní novinář specializující se na americký fotbal Clarence Hill Jr.

Colorism matters..love will Smith but there are other black actors for this role https://t.co/qrV1QuBiJH