Woody Allen si dá pauzu v natáčení, tvrdí jeho okolí

Fanoušci Woodyho Allena se příští rok po několika desetiletích možná nedočkají dalšího snímku tohoto amerického veterána, jehož pracovní tempo - nejméně jeden film za rok - nemá ve filmovém světě konkurenci. Dvaaosmdesátiletý režisér si dá přestávku, tvrdí server Page Six, který píše o dění v zábavním průmyslu.

Natáčení Allenova již 48. celovečerního snímku A Rainy Day in New York (Deštivý den v New Yorku) skončilo loni v listopadu. Film by měla společnost Amazon uvést do kin do konce tohoto roku.

Podle smlouvy, kterou s Allenem uzavřel v roce 2016 tehdejší šéf Amazon Studios, měly po romantické komedii A Rainy Day in New York následovat další tři filmy. Odborný časopis The Hollywood Reporter ale už dříve napsal, že Amazon možná smlouvu s Allenem vypoví, i kdyby to mělo znamenat, že bude muset filmaři vyplatit tučné odškodné.

Podle médií může postoj Amazonu souviset s obviněními ze sexuálního zneužívání v dětství, která vůči Allenovi opakovaně vznesla jeho adoptivní dcera Dylan Farrowová. Allen, který nikdy nebyl oficiálně obviněn, ale popřel, že by se něčeho takového dopustil.

Pro rok 2019 nemá Allen připravený žádný film a pro rok 2020 zmiňuje filmová databáze IMDb pouze "bezejmenný projekt Woodyho Allena". Zdroje blízké filmaři však uvedly, že Allen má potíže se zajištěním peněz. "Woody miluje práci. Nikdy si nebere dovolenou. Ale tento rok si dá pauzu, dokud nenajde sponzora," řekl serveru Page Six jeden zdroj.

"Woody vždycky získal výborné herce. Hvězdy pro něj pracovaly i za minimální mzdu, protože to byla záležitost prestiže. Ale kvůli (globální kampani proti sexuálnímu obtěžování) MeToo je teď Allen nežádoucí," řekl Page Six jeden hollywoodský producent.

Timothée Chalamet, Griffin Newman a Rebecca Hallová, kteří hrají ve filmu A Rainy Day in New York, své honoráře věnovali různým organizacím podporujícím oběti sexuálního zneužívání. Hallová, která si zahrála také v Allenově snímku Vicky Cristina Barcelona z roku 2008, prohlásila, že spolupráce s Allenem lituje.

Podle britského listu The Guardian si teď někteří filmoví odborníci dokonce kladou otázku, jestli Allenova dočasná pauza v natáčení nebude nakonec trvalá.