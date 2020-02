Začíná filmový festival Berlinale. Nabídne přes tři sta filmů

Na 340 filmů z celého světa a řada hvězd filmového plátna se představí na 70. ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale, který v německé metropoli začne ve čtvrtek. O hlavní cenu - Zlatého medvěda - se utká 18 filmů, mimo jiné i německo-česko-íránský snímek íránského režiséra Mohammada Rasúlofa Zlo neexistuje. Letošní Berlinale, na němž se objeví i několik dalších filmů s českou koprodukční účastí, znovu očekává statisíce návštěvníků.

Jubilejní Berlinale vedou po 18 letech, kdy v jeho čele stál Němec Dieter Kosslick, Ital Carlo Chatrian a Nizozemka Mariette Rissenbeeková, což s sebou nese několik změn. Počet filmů, které přehlídka nabídne, se snížil přibližně o 60, změnily se některé festivalové sekce a posunul se termín Berlinale. To běžně končilo ve druhé třetině února, zatímco letos své brány uzavře až 1. března.

O tom, kdo na jedné z nejdůležitějších světových přehlídek uspěl, bude jasné už o den dříve, kdy porota vedená britským hercem Jeremym Ironsem udělí Zlatého medvěda i další ceny festivalu. Utkají se o ně filmy z Německa, Koreje, Francie, Argentiny, Itálie, Spojených států, Tchaj-wanu, Švýcarska nebo Brazílie.

Cenu za celoživotní dílo letos dostane čtyřiasedmdesátiletá britská herečka Helen Mirrenová, která je nositelkou řady ocenění, včetně Oscara za ztvárnění královny Alžběty II. ve filmu Královna.

Vedle Mirrenové se filmoví fanoušci mohou těšit i na další hvězdy stříbrného plátna - Johnnyho Deppa, Salmu Hayekovou, Javiera Bardema, Roberta Benigniho, Cate Blanchettovou nebo Elle Fanningovou. Na přehlídku má dorazit také bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová.

Festival, na němž letos podle pořadatelů podíl režisérek činí 38 procent, odstartuje snímek kanadského režiséra Philippa Falardeaua Můj rok se Salingerem, v němž si zahrála i americká herečka Sigourney Weaverová.

Z českého hlediska bude zajímavé, jak si u diváků a kritiků povede nový film polské režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán, v němž má hlavní roli Ivan Trojan. Scénář filmu zařazeného do sekce Berlinale Special Gala napsal Marek Epstein, který se inspiroval skutečným příběhem léčitele Jana Mikoláška. Kvůli jeho nezvyklým schopnostem ho navštěvovaly tisíce lidí různých společenských vrstev včetně tehdejších celebrit, jako byl malíř Max Švabinský nebo druhý komunistický prezident Antonín Zápotocký.

Ve filmu, na jehož produkci se podílelo i Česko, se vedle Trojana představí i jeho synové Josef a František, dále Martin Myšička, Jaroslava Pokorná, Jan Budař, Václav Kopta nebo Miroslav Hanuš.

Dalším snímkem s českou účastí je film Služebníci slovenského režiséra Ivana Ostrochovského. Jeho děj se odehrává na začátku 80. let v Bratislavě a vypráví příběh dvou mladých chlapců, kteří vstupují do kněžského semináře. Tam se setkávají s neutěšenými poměry v tehdejší katolické církvi, která prostřednictvím organizace Pacem In Terris kolaborovala s komunistickým režimem. Film natáčený i v Česku se představí ve vedlejší soutěžní sekci Encounters.

Na Berlinale bude k vidění také nový česko-slovenský film Frem slovenské režisérky Viery Čákanyové zařazený do sekce Berlinale Forum určené nezávislým filmům a krátký animovaný film Lístek (Leaf), který na zlínské univerzitě vytvořila Aljona Baranovová. V sekci Berlinale Classics pak bude uveden restaurovaný poválečný film Alfréda Radoka Daleká cesta.

Ceny lístků na festivalu se pohybují většinou od deseti do 16 eur (od 240 do 400 korun). Koupit se dají maximálně tři dny dopředu.