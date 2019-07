Žádnou komiksovku nečekejte, upozorňuje režisér Jokera

Komiksoví fanoušci se mohou tento rok těšit ještě na jednu filmovou komiksovku. V říjnu zamíří do kin Joker v hlavní roli s Joaquienm Phoenixem. Režisér očekávaného snímku Todd Phillips ale varuje předem: komiksem jsme se vůbec neřídili, říká. Prozradil to v rozhovoru pro Empire Magazine.

Phillips v Hollywoodu platí za komediálního režiséra. Je autorem trilogie Pařby ve Vegas nebo Týpků a zbraní. Jak ovšem naznačuje poslední trailer, který byl filmovou veřejností nadšeně přijat, Joker bude především psychologickým dramatem o duševně nemocném člověku, kterého společnost nepřijala.

Studio Warner Bros. snímku dokonce věří natolik, že se ho snaží protlačit na prestižní festival v Benátkách. Předběžné spekulace navíc hovoří o tom, že Phoenix by se za svůj výkon mohl napočtvrté ucházet o Oscara. Film sice bude mít erkový rating, takže kvůli velkému násilí bude mládeži nepřístupný, to by ale možná mohlo šance na ceny ještě zvýšit.

Phillips v rozhovoru přiznal, že už od začátku měl v hlavě příběh podobný Taxikářovi od Martina Scorseseho (Prokletý ostrov, Vlk z Wall Street) odehrávající se začátkem 80. let v New Yorku. Už předem se navíc se studiem dohodl, že půjde o erkový film, který bude stát sám o sobě a nebude startem nějakého dalšího pokračování. Do role neúspěšného standupového komika Arthura Flecka, z něhož se v průběhu filmu stane Joker, si pak od začátku přál právě Phoenixe.

"Podle mě je nejlepším hercem. Když jsme k filmu (se Scottem Silverem) psali scénář, tak jsme měli jeho fotku nad počítačem. Pořád jsme přemýšleli nad jedním: Pane bože, představ si, pokud se toho Joaquin opravdu ujme," neskrývá Phillips svůj obdiv k 44letému herci, který si ve své kariéře zahrál Johnnyho Cashe ve Walk the Line či Commoduse v Gladiátorovi.

Fanoušci, kteří se na film těší kvůli hlavně komiksovému pozadí a novému představení slavného padoucha, si však mohou nechat zajít chuť. Tvůrci totiž šli svou vlastní cestou. "Neřídili jsme se ničím z komiksů, což některé lidi naštve. Napsali jsme naši verzi příběhu, ve kterém vyprávíme, odkud člověk jako Joker může pocházet. To je to, co mě zajímalo. Neděláme ani film o Jokerovi, ale o tom, jak se někdo stane Jokerem," řekl Phillips.

Soudě podle tohoto vyjádření tedy nejspíš nemůžeme očekávat potenciální cameo Batmana ani třeba dalšího slavného padoucha, který v komiksech ohrožuje obyvatele Gothamu. Bude se zkrátka jednat o ryzí a zároveň zcela nově pojatý, originální příběh o Jokerovi, přičemž bude pravděpodobně po většinu času vykreslován jako hlavní protagonista. Film zamíří do kin celosvětově 3. října.