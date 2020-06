Zemřel slavný režisér Batmana, Joel Schumacher podlehl rakovině

Ve věku 80 let v pondělí v New Yorku zemřel americký scenárista, režisér a producent Joel Schumacher, kterého proslavil film Volný pád a který je známý mimo jiné i díky snímkům o Batmanovi. Po roce léčby podlehl rakovině, uvedla agentura AP s odvoláním na Schumacherova mediálního zástupce.

Schumacher se narodil v roce 1939 v New Yorku. Původně se chtěl stát módním návrhářem, vystudoval proto prestižní Parsonovu školu designu a Institut módních technologií (FIT) a u filmu začal jako kostymér. Oděvy navrhoval i pro snímky Woodyho Allena.

Jako režisér na sebe Schumacher poprvé výrazněji upozornil snímkem Hráči se smrtí z roku 1990 o experimentování s klinickou smrtí, ve kterém si zahráli v té době ještě málo známí Kiefer Sutherland, Julia Robertsová a Kevin Bacon. O tři roky později natočil psychologické drama Volný pád s Michaelem Douglasem v hlavní roli muže, který se v psychickém zkratu rozhodne pomstít celému světu. Za nepříliš úspěšné jsou označovány dvě Schumacherovy adaptace slavného komiksu Batman: Batman navždy (1995) s Val Kilmerem v roli Batmana a také Batman a Robin (1997) s Georgem Clooneym.

Schumacherem zfilmovaný muzikál Andrewa Lloyda Webbera Fantom opery z roku 2004 získal tři nominace na Zlaté glóby a Schumacher se také podílel společně s dalšími režiséry na ceněném seriálu Dům z karet. Jeho posledním filmem je Teror (2011) s Nicolasem Cagem a Nicole Kidmanovou v hlavních rolích.

