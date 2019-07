Zemřela herečka Alena Karešová, známá z filmů Zdeňka Trošky

V 92 letech zemřela herečka a učitelka Alena Karešová. Diváci ji mohli znát z filmů Zdeňka Trošky Bota jménem Melichar nebo Slunce, seno, jahody. Hrála také v básnické sérii Dušana Kleina nebo ve filmech podle scénáře Zdeňka Svěráka Rozpuštěný a vypuštěný a Co je Vám, doktore. O úmrtí herečky informoval server Blesk.cz.

Před kamerou začínala v polovině 50. let, objevila se v dílech Směšný pán, Kronika žhavého léta či v seriálu Fantom operety, její hlas vypravěčky provázel Arabelou a Létajícím Čestmírem. Na plátně se objevovala hlavně od 70. do 90. let, měla za sebou desítky menších rolí.

Alena Karešová se narodila 27. ledna 1927, vystudovala herectví na DAMU, ale prakticky celý život se věnovala spíše pedagogické činnosti. Díky výrazné tváři se zapsala do historie filmu účastí v desítkách dodnes oblíbených snímků.

Už za studií pohostinsky hrála v Národním divadle. Po absolutoriu se ale herectví prakticky nevěnovala, hned v roce 1950 nastoupila na FAMU, kde na katedře režie vedla předmět Práce s hercem. Na jevišti účinkovala jen krátce v roce 1958, kdy vystupovala v Pražské estrádě. Stěžejní zůstala její pedagogická činnost, jíž se věnovala do roku 1989.

Jako herečka Karešová účinkovala v různých žánrech, nejvíce si ji ale diváci pravděpodobně pamatují z komedií, případně filmů pro děti. Několikrát svou přísnou tvář propůjčila postavám učitelek, jako tomu bylo v případě fyzikářky ve filmu Bota jménem Melichar. Často oblékala uniformu zdravotní sestry (Sestřičky, Rozpuštěný a vypuštěný, Co je Vám, doktore, Jak básníkům chutná život). V dalších filmech se často mihla jen epizodním vstupem, mezi její poslední role patřila baronka v Nesmrtelné tetě (1993) nebo překladatelka ve Válce barev (1995). Často spolupracovala také s televizí, objevila se v několika seriálech a inscenacích.