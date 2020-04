Zemřela Milena Jelínková, autorka scénáře filmu Zapomenuté světlo

Ve věku 85 let zemřela v New Yorku na komplikace spojené s koronavirem česká scenáristka Milena Jelínková, autorka scénáře filmu Zapomenuté světlo. Na twitteru o tom informoval režisér Jan Hřebejk.

"Zlá zpráva z New Yorku. Dáma uprostřed, Martina Formanová, mi právě napsala, že na komplikace s koronavirem dnes zemřela dáma vlevo, Milena Jelínek," uvedl Hřebejk, který zároveň zveřejnil fotografii z února letošního roku, na které je kromě scenáristky zachycena také vdova po režiséru Miloši Formanovi Martina Formanová a scenárista Petr Jarchovský.

Absolventka pražské FAMU Jelínková v roce 1961 emigrovala do USA. Na Columbijské univerzitě v New Yorku se stala profesorkou, vyučovala scenáristiku. Známá je především jako autorka scénáře k dramatu režiséra Vladimíra Michálka Zapomenuté světlo, ve kterém si v roce 1996 zahráli Bolek Polívka a Veronika Žilková. Příběh vesnického faráře, který na sklonku 80. let bojuje se státními úředníky i vyššími církevními představiteli za záchranu kostela, vznikl podle knižní předlohy Jakuba Demla.

Milena Jelínková se narodila 19. srpna 1935 v Přešticích a dětství strávila v okolí Plzně. Podle jejího studentského scénáře vznikl v roce 1957 film Snadný život. "Byl to příběh o studentech. Zajímavé bylo, že tam vůbec nebyla žádná komunistická strana. Nikdo o ní nemluvil, nikdo se o ní nezajímal, nikdo nikomu neříkal soudruhu," vzpomínala Jelínková pro projekt Paměť národa.

Vzhledem ke své protikomunistické činnosti nemohla dokončit FAMU, kde byl mezi jejími spolužáky také Miloš Forman. V lednu 1961 emigrovala do USA, do vlasti se na rok vrátila v roce 1991.