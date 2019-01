Zlatý glóbus pro nejlepší drama: Bohemian Rhapsody

Zlatý glóbus v kategorii nejlepší film (drama) vyhrál snímek Bohemian Rhapsody. Rami Malek, který ztvárnil hlavní postavu snímku o zpěvákovi skupiny Queen Freddiem Mercurym, si odnesl zlatou sošku glóbu pro nejlepšího herce. Ocenění pro nejlepší herečku v dramatu dostala Glenn Closeová za roli ve švédsko-britském dramatu Žena, ve kterém hrála manželku spisovatele oceněného Nobelovou cenou za literaturu. Americká herečka získala Zlatého glóba už potřetí, ale Oscara navzdory šesti nominacím ještě nikdy nevyhrála.

Cenu pro nejlepší komedii získal snímek Green Book (Jak projet bezpečně Jihem), založený na skutečném příběhu špičkového černošského pianisty Donalda "Dona" Shirleyho. Ten se pod ochranou italského řidiče, bývalého vyhazovače, odváží vyrazit na koncertním turné z Manhattanu až do jižanských států, kde stále platí rasová segregace. Mahershala Ali, který ve snímku zahrál Dona Shirleyho, získal dnes cenu pro herce ve vedlejší roli. Film byl také oceněn za nejlepší scénář.

Mexický režisér Alfonse Cuarón, jehož drama Roma po hlavní ceně na festivalu v Benátkách obdrželo i Zlatý glóbus jako nejlepší neanglicky mluvený film, byl oceněn jako nejlepší režisér. "Děkuji mé rodině, děkuji Mexiku," prohlásil režisér, který v roce 2014 získal Oscara za film Gravitace se Sandrou Bullockovou.

Černobílé drama Roma bylo pojmenováno po čtvrti v mexickém hlavním městě, kde Cuarón vyrůstal. Hlavními protagonistkami snímku jsou Cuarónova matka a dvě služky, které ho pomohly vychovat.

"Děkuji Satanovi za to, že mě inspiroval pro tuto roli," prohlásil britský herec Christian Bale poté, co získal cenu pro nejlepší mužskou komediální postavu za roli někdejší "dvojky" v Bílém domu Dicka Cheneyho ve snímku Vice (Viceprezident).

Při 76. udílení Zlatých glóbů v hotelu Hilton v Beverly Hills až do Baleho vystoupení politika chyběla.

Zlatého glóba pro nejlepší komičku dostala Olivia Colmanová za roli Anny, poslední stuartovské královny, ve snímku Favoritka.

Lady Gaga uspěla jako spoluautorka písně z romantického dramatu Zrodila se hvězda. Cenu pro nejlepší herečku ve vedlejší roli ale získala Regina Kingová za výkon ve snímku If Beale Street Could Talk (Kdyby Bealeova ulice mohla mluvit).

Cenu za nejlepší animovaný film získal Spider-Man: Paralelní světy.

Ceremonií moderují Andy Samberg a Sandra Ohová, žertující, že tuto příležitost dostali jako "jediní dva lidé v Hollywoodu, kteří se ještě nedostali do potíží za to, že řekli něco urážlivého". Při ceremonii obdržela zlatou sošku i sama moderátorka, a to za roli v televizním seriálu Na mušce.

Jako první byl při udělování cen Zlatý glóbus - nejprve v televizních kategoriích - oceněn Michael Douglas (74) jako nejlepší komediální herec za roli v televizním seriálu The Kominsky Method. Pro čtyřiasedmdesátiletého herce to byla třetí soška z devíti nominací. Svou první sošku - pro nejlepšího herce v televizním dramatu - získal skotský herec Richard Madden za roli v britském seriálu Bodyguard. Českému divákovi je Madden znám spíše z populárního seriálu Hra o trůny, ve kterém ztvárnil Robba Starka.

O cenách Zlatý glóbus, udělovaných ve více než dvou desítkách kategorií, rozhoduje devadesátka zahraničních novinářů působících v Hollywoodu. Poprvé se ceny udělovaly v roce 1944. Někteří z letošních vítězů budou zřejmě i v nominacích na Oscara, které budou známy 22. ledna.