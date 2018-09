Zrodila se hvězda: Lady Gaga nadchla publikum v Benátkách

Na proslulém festivalu v Benátkách se ukázalo pár filmů, které budou útočit na Oscary. Jedním z nich je i hudební romantické drama Zrodila se hvězda. Přitom jde o režijní debut herce Bradleyho Coopera, který si ve svém snímku zahrál hlavní roli po boku slavné zpěvačky Lady Gaga, jež nemá s herectvím příliš zkušeností. Oba však podle prvních kritiků, kteří film v Benátkách viděli, naprosto excelují a nominace na Oscara jsou prý na spadnutí.

Zrodila se hvězda je příběh dvou zamilovaných zpěváků. Hvězda country Jackson Maine (Bradley Cooper) objeví neznámou, avšak velice talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga), do níž se zamiluje a zároveň jí výrazně pomůže na cestě ke slávě. Problém nastane, když samotná Ally začne svého přítele zastiňovat a ten nebude svůj ústup ze září reflektorů snášet úplně lehce...

"Přehánění je klíčem - lahodné, vnímavé melodrama, které vlastně vůbec není melodramatem - potřebujete jen hvězdu, která dokáže vyzařovat ušlechtilé utrpení na majestátní úrovni. Někoho, jako je Lady Gaga," napsala ve své recenzi Stephanie Zachareková z časopisu Time.

Zejména výkon slavné popové zpěvačky ji příjemně šokoval. "Co je na Lady Gaga překvapující, je to, jak je charismatická i bez svého typického extrémního make-upu, bizarních paruk a vynalézavých kostýmů na jevišti," složila jí poklonu.

"Cooper je hezčí než Lady Gaga, ale je to ona, kdo přiláká vaši pozornost. Má zvídavý obličej a nečitelnou tvář. Její písně jsou úžasné a vynalézavost jejích scén s Jacksonem je velmi sympatickým doplňkem," komentuje film Peter Bradshaw z The Guardian.

"Drama, které vás provede ponížením, smířením, tragédií, zlomeným srdcem a koneckonců velmi veřejným potvrzením Allyiny lásky k Jacksonovi. Závěr také ukazuje, že herecké schopnosti Lady Gaga nejsou jen na úrovni jejích skvělých vokálů," přidává se ke chvále zpěvačky David Rooney z The Hollywood Reporter.

Dojde si film pro pět Oscarů?

Poklony se ale dočkal také Cooper. Ten je chválen především za svou debutovou práci za kamerou. "Cooper udělal několik chytrých příběhových rozhodnutí. S Jacksonovým zánikem zacházel citlivě a celý film udržuje přímočaře. Je úžasné vidět debutujícího filmaře, který se více zajímá o efektivní vyprávění příběhu než o to, jak zapůsobit na publikum. Vyprávět efektivně je velmi těžké," chválí Zachareková amerického herce, který byl ve své kariéře už čtyřikrát nominován na Oscara.

Kristopher Tapley z Variety je dokonce filmem Zrodila se hvězda tak nadšen, že tvrdí: "Film má na to, aby dokázal to, co doposud jen další tři v historii, a sice vyhrát všech pět hlavní cen Akademie (Oscarů): Nejlepší film, režisér, herec, herečka a scénář."

Jestli opravdu bude snímkem tak nadšen i zbytek světa, to se dozvíme v první říjnový týden, kdy Cooperova prvotina oficiálně zamíří do kin. Na webu Rotten Tomatoes, který sčítá všechny recenze a dělá z nich celkový průměr, má film zatím z 25 recenzí úspěšnost 88 procent a průměrnou známku 7,4/10.