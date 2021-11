Filmové premiéry se znovu odkládají, divadla uvádějí nové hry

Zatímco filmoví distributoři a pořadatelé některých kulturních akcí přesouvají své projekty a premiéry kvůli pandemii, divadla stále uvádějí a plánují premiéry inscenací, jejichž uvedení zpozdily předchozí vlny pandemie. Některé odložené filmové premiéry počítají s jarem příštího roku, jiné zatím termín nemají. Divadla, na většinu z nichž se zatím nevztahují omezení o celkovém počtu návštěvníků, uvádějí přinejmenším v hlavním městě nové kusy téměř každý den.

Premiéra pohádky Tajemství staré bambitky 2 režiséra Iva Macharáčka byla původně naplánována na 9. prosince letošního roku. "S ohledem na současnou epidemickou situaci je odložena na rok 2022. Přesné datum premiéry bude oznámeno," uvedla za distributora Jana Šafářová. Stejný den měl mít premiéru koncertní film Pražský výběr Symphony Bizarre. "Posouváme ji na rok 2022. Pravděpodobně na jaro, ale přesné datum dáme ještě vědět," uvedl Lukáš Vedral z Bontonfilmu.

Konání své akce zrušili také pořadatelé festivalu performance Všichni jsme emotivní, který se měl konat 3. a 4. prosince. "Naše organizace tak reaguje na znepokojivý vývoj epidemické situace v České republice i v dalších zemích. V tuto chvíli spolu s našimi partnery pracujeme na tom, aby se festival mohl uskutečnit v náhradním termínu v roce 2022," uvedla pořádající organizace Tranzit.cz.

Zrušen či odložené jsou koncerty ve velkých halách, ty menší podobně jako divadla s počtem míst nad 1000 diváků zřejmě budou stejně jako při minulých vlnách pandemie prodávat menší počet vstupenek. Divadla s počtem sedadel, která se zatím do vládních opatření vejdou, vítají diváky, přestože musejí odmítat neočkované či ty, kteří neprodělali nemoc.

O víkendu se v Praze uskuteční několik premiér. Jednu nachystali ve Švandově divadle, kde v sobotu nabídnou spojení kamenného a nezávislého divadla. Pro smíchovskou scénu ho připravila autorská a režijní dvojice Petr Boháč a Miřenka Čechová, vůdčí osobnosti umělecké skupiny Spitfire Company patřící ke špičce českého fyzického, experimentálního a tanečního divadla. Inscenace s názvem Muž vlastní penis, vagina vlastní ženu nabídne osobitý pohled na misogynii a misandrii a prozkoumá témata jako šovinismus či rovnoprávnost.

Divadlo NoD nabídne v sobotu divákům návrat do 90. let, když uvede premiéru inscenace The Legend of Lunetic. V režii Janka Lesáka ožije jedna z tehdejších legend, kapela Lunetic. Příběh podle tvůrců dává naději, že i když se člověk narodí v Mostě, pořád se může stát legendou. Inscenace je dokumentární sondou do dětství a dospívání v 90. letech.

Divadlo D 21 sídlící na Vinohradech uvede v sobotu odpoledne premiéru komedie Jana Antonína Pitínského Betlém aneb komedie o narození v režii Jakuba Šmída. Rodinné představení je určené i dětem od šesti let. Na vánoční náladu sázejí i Na Fidlovačce, kde má týž den v 15.00 premiéru rodinný muzikál Betlém hledá Superstar autorů Petra Veselého a Petra Ožany, a také v divadélku Říše loutek na Starém Městě, kde soubor Loutky v nemocnici v 17.00 uvede nové představení Cesta do Vánoc v režii herečky a hudebnice Marky Míkové. Velké vyřezávané marionety, loutky javajkového typu i originální maňásci se v něm spojí s živými herci, aby uvedli příběhy o stvoření světa a narození Ježíše s přesahy do současnosti.

Na příští týden počítají s premiérami například v Dejvickém divadle, v Ponci, na Vinohradech nebo v Národním divadle.