George R.R. Martin přiznal, že mu seriál přivodil enormní stres

Spousta fanoušků smutní nad tím, že seriál Hra o trůny už na televizní stanici HBO skončil. Ne tak ale George R.R. Martin, z jehož pera fantasy sága vznikla. Spisovatel přiznal, že mu vadil stres z toho, že seriál brzy předběhne jeho knížky. Jeho konec tak svým způsobem přivítal. Řekl to v rozhovoru pro britský list The Observer.

Zrovna když Martin vydal v roce 2011 svou pátou knihu Hry o trůny, odstartoval také seriál na HBO. Ten nakonec v následujících letech jeho knihy předběhl a příběh dokončil dříve než sám autor, byť tvůrci David Benioff a D. B. Weiss s Martinem samozřejmě závěr konzultovali.

Vichry zimy a Sen o jaru. Martin si byl původně jistý, že šestý a závěrečný sedmý díl dopíše včas tak, aby tvůrcům seriálu mohl poskytnout kýžený materiál. Nakonec ho ale až moc tížil časový tlak, který mu v dopsání obou románů vůbec nepomohl. "Stres byl enormní," přiznal pro The Observer.

"Nebylo to pro mě dobré, protože to (televizní seriál), co mělo mou práci urychlit, ji nakonec zpomalilo. Každý den jsem si sedl, abych psal, a i když jsem měl zrovna dobrý den - a dobrý den je pro mě napsat tři nebo čtyři stránky - tak jsem se cítil špatně, protože jsem si neustále říkal: ‚Pane bože, musím dokončit knihu. Napsal jsem jen čtyři stránky, přitom jsem jich měl napsat 40,'" svěřil se.

Konec páté série Hry o trůny víceméně vyčerpal všechen materiál, který Martin publikoval včetně páté knihy Tanec s draky. Poslední tři řady už tedy tvůrci seriálu pokračovali bez autorova textu. Martin prozradil, že u sebe doma sice několikrát pořádal "příběhové konference", aby Benioffovi a Weissovi vysvětlil vše potřebné, zaobírat se veškerými detaily ale bylo podle něj nemožné.

"Teď, když už seriál skončil, se cítím volný, protože si jedu zase své vlastní tempo. Měl jsem dobré i špatné dny a stresu je mnohem méně, ačkoliv ho pořád vnímám," řekl 70letý rodák z New Jersey. V rozhovoru také uvedl, že se koncem seriálu, který nebyl většinou veřejnosti přijat zrovna kladně, nenechá ovlivnit. "Vůbec nic to nemění. Jak říká Rick Nelson v Garden Party, jedné z mých nejoblíbenějších písniček, nemůžete udělat radost všem, takže musíte aspoň udělat radost sami sobě," stojí si za svým.