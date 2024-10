Gotická stezka propojí jižní Čechy s Rakouskem, turisté se vypraví ke kostelům

Jižní Čechy s Rakouskem propojí Gotická stezka, vzniknou nové turistické trasy ke kostelům. Lidé by se po nich mohli projít v létě v roce 2027. Novinářům to dnes eřkli zástupci Biskupství českobudějovického, Jihočeského kraje a dalších institucí. Náklady jsou 1,5 milionu eur, tedy v přepočtu téměř 38 milionů korun.

Přeshraniční projekt s názvem "Gotická stezka Mühlviertel - jižní Čechy se uskutečňuje od začátku letošního roku, hotovo má být do června 2027. Má zpřístupnit a propagovat gotické umění a kulturní dědictví. Cílem je vytvořit nové turistické trasy a cíle v jižních Čechách, které povedou ke kostelům. Naváže na obdobnou cestu, která už funguje v Horním Rakousku. Součástí je vytvoření elektronické databáze s informacemi a fotobanka o objektech nebo mapa.

Příprava projektu začala před třemi lety. "Zapadá to do konceptu cestovního ruchu Jihočeského kraje, aby nebyl jen místem, kudy turisté projíždí, ale zdrželi se. A jednou z možností je zpřístupnění památek, aby měli motivaci jich víc vidět, strávili více času, a tím podpořili podnikatele v cestovním ruchu," řekl náměstek jihočeského hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

Na jihočeské gotické stezce vyznačí trasy k 25 kostelům, některé jsou už běžně navštěvované, jiné, odlehlé je ale nutné nejprve zpřístupnit. V seznamu je například kostel Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku nebo dominikánský klášter v Českých Budějovicích.

Vznikne elektronická databáze s informacemi a fotobankou k jednotlivým objektům nebo populárně-naučná publikace. Vytvoří etapového průvodce, mapu nebo letáky, videoreportáže o "Gotické stezce". Součástí je mobilní aplikace s mapovým portálem, odkazy na lokální gastronomii, ubytování, s prezentací vytipovaných turistických okruhů a s QR kódy pro detailní informace o jednotlivých objektech. Objekty na této stezce nabídnou koncerty, přednášky a výstavy.

V Alšově Jihočeské galerii vznikne stálá expozice gotického umění ve spolupráci s rakouským městem Kefermarkt. "Projekt počítá s vytvořením kopií vybraných gotických uměleckých děl, sochy nebo i obrazy, protože ve sbírkovém fondu máme díla zapůjčené skrze českobudějovické biskupství z různých farností. A ty umístíme na původní místa v kostelech, aby turista, poutník viděl, jak to tam kdysi bylo," řekl ředitel galerie Aleš Seifert.

Propagovat "Gotickou stezku" chtějí prostřednictvím moderních digitálních metod, virtuální prohlídky nebo 3D modely jednotlivých objektů. "To ale bude trvat déle, to nebude hotové do roku 2027. K digitalizaci budeme využívat laser a fotografie. Díky tomu budeme mít přesný obrazový záznam objektu, který můžeme využít k jeho rekonstrukci, kdyby došlo k nějakému poškození nebo dokonce zničení," řekl Jiří Vácha, kurátor sbírek Biskupství českobudějovického.

Na projektu se podílejí Jihočeská centrála cestovního ruchu, Alšova jihočeská galerie, Biskupství českobudějovické a Regionální rozvojová agentura jižních Čech (RERA) ve spolupráci s rakouským partnerem Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt.

Celkové náklady jsou 1,5 milionu EUR (to je téměř 38 milionů Kč). Fondy Evropské unie pokryjí 80 procent částky, Jihočeský kraj se podílí 15 procenty a pěti procenty stát.