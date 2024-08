Hrad Kunětická hora hostí natáčení rodinné komedie Léto s Evženem

Dějištěm rodinné komedie Léto s Evženem se stane i hrad Kunětická hora. Filmaři tam dnes trávili jeden z natáčecích dnů. Snímek režírují Miloslav Šmídmajer a Pavel Krumpár, který je také autorem scénáře. Titulní roli nerudného kastelána hraje Jiří Dvořák.

Evžen nenávidí návštěvníky a dělá všechno pro to, aby na hrad lidi nechodili. Jenže mu hrozí vyhazov, a tak změní názor. "Záporáky si vždycky užívám, hrajou se lépe než kladné postavy," řekl novinářům Dvořák. Kastelána by v reálném životě dělat nechtěl, protože na opravy památek nejsou moc peníze.

"Musí to být mnohdy velmi frustrující, tohle kastelánům nezávidím. Nicméně je hrozně obdivuji, protože dělají maximum, aby kulturní dědictví naší země vzkvétalo," řekl Dvořák.

Ředitele základní školy ztvární Miroslav Táborský. Chodí o holi, protože se kdysi na letním táboře zranil. "Proto považuje letní tábory pro děti za nebezpečné a snaží se zabránit jejich existenci," řekl novinářům Táborský.

Diváci ve filmu mimo jiné uvidí také Janu Pidrmanovou v roli učitelky, která se na táboře stará o děti. S dětskými herci hraje ráda, řekla novinářům. "Já to mám ráda, přijde mi, že děti do toho dostávají bezprostřednost," řekla.

Rodinná komedie má být milou podívanou pro rodiče s dětmi. Tři otcové nechtějí připustit, že letos se nebude konat obvyklý tábor, protože ten jejich sebrala vichřice. Lékař, kterého hraje Martin Myšička, přemluví kastelána Evžena, aby tam tábor povolil, řekl Šmídmajer.

"My jsme se rozhodli natáčet celý film v Pardubickém kraji a Kunětická hora je nejlepší hrad v kraji. Na první pohled se nám hrozně líbil, byl jednoznačnou volbou," dodal Krumpár.

Hrad je pro filmové účely přejmenovaný na Tramberg. Natáčet se bude také pod hradem, kde je umístěný dětský tábor. V Litomyšli pak bude ordinace lékaře, filmovou lokací bude i tamní škola a muzeum.

"Budeme hrozně rychlí, nemáme velké triky. Ještě nedotočíme a už budeme stříhat. Půjdeme do kin v prosinci. Doufáme, že to diváky v době svátků potěší," řekl Šmídmajer.

Hrad Kunětická hora filmaři zatím moc nevyhledávali, nejznámější je seriál Arabela, který se tam natáčel. V posledních letech památka podstupovala velké opravy, letošní natáčení se tam tak koná po dlouhé době. Pardubický kraj má program filmových pobídek a filmování kdekoliv v regionu vítá.

"My jsme na film přispěli 1,5 milionu korun. Průměrně na audiovizuální projekty dáme ročně čtyři miliony korun. Má to pro lokalitu ekonomický přínos, podporuje to filmovou turistiku," řekl krajský radní Alexandr Krejčíř (ODS).

V roce 2012 vznikla East Bohemia Film Office, která pomáhá filmařům najít lokace, zařizuje povolení filmovat nebo pomáhá s castingem. Naposledy se v kraji natáčel celovečerní snímek Neslyším ničeho, který vznikl u příležitosti 200. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany, řekla Alena Horáková z neziskové organizace.