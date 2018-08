Američanka Sharrie Williamsová zazpívá v Plzni

Americká zpěvačka moderního elektrického blues Sharrie Williamsová, která má v repertoáru také gospel, soul, funk i rock, přiveze 10. září do Plzně svou živou show. Vydala pět alb, která si vysloužila několik hudebních cen. Zpěvačka umí živé koncerty fantasticky, jsou působivé a plné emocí, řekla Hana Kulawiaková z Měšťanské besedy Plzeň s. r. o., která koncert pořádá.

"Zazpívá v doprovodu kapely v plzeňské Měšťanské besedě pomalé bluesové balady i funky melodie v rockovém drivu," uvedla. V hlase třiapadesátileté Williamsové, která je nazývána "princeznou rockového blues", je slyšet vliv Koko Taylorové, Etty Jamesové, Tiny Turnerové, Arethy Franklinové i Billie Holidayové. "Ovládá obrovský rozsah hlasu. Několikrát byla nominována na Blues Music Award," uvedla Kulawiaková. Časopis JAZZed ji jmenoval nejlepším umělcem světa v roce 2014.

Zpěvačka, která pochází z Michiganu, začala zpívat v šesti letech v chrámovém sboru. Už ve 12 letech jezdila s kostelním sborem na turné a nahrávala. Po gospelové éře začala pravidelně koncertovat s kapelou v renomovaných bluesových klubech v Chicagu. "Odtud se vydala do Evropy, kde na sebe hned strhla pozornost," řekla Kulawiaková. Nyní má Williamsová kolem sebe výbornou mladou kapelu The Band v čele se znamenitým Jamesem Owensem, s níž přijede také do Plzně.

Měšťanská beseda chystá ještě další koncerty špičkových muzikantů, které patří k nejzajímavějšímu v jazzu, funku a blues. Varhaník českého původu a držitel ceny Grammy Ondřej Pivec přijede do Plzně 29. října se zpěvačkou Kennedy a jejich newyorskou kapelou Kennedy Administration zahrát moderní jazz s prvky rhythm and blues, hip hopu, soulu i pop music. Jedna z největších ikon současné jazzové hudby, Chick Corea, tam zahraje sólově na klavír 14. listopadu a 15. listopadu pak světová legenda funku, americký saxofonista Maceo Parker s kapelou.