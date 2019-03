Baskytarista Ondřej Škoch vydává desku Řekni napořád

Baskytarista Ondřej Škoch, který po změnách na začátku loňského roku skončil v kapele Chinaski, vydává desku Řekni napořád. Pracovat na ni začal krátce po odchodu z Chinaski, kde působil 17 let. Do osobních textů, jejichž autorkou je Škochova žena Alice, se promítly události posledního roku. Nahrávka je jiná než jeho předchozí sólový projekt Prší na habry, na kterém jsou zhudebněné básně Suzanne Renaudové.

"My jsme doposud s Alicí pracovali na zhudebněných překladech básní a nyní jsme se rozhodli, že půjdeme čistě autorskou cestou. Alice napsala všechny texty a já veškerou muziku. Trochu jsem rozevřel stylové nůžky, takže je to co píseň, to příběh, a co píseň, to trošku jiný hudební styl. Je tam jazzová balada i hardrocková píseň," uvedl Škoch.

Album Řekni napořád začalo vznikat v létě 2018 a Škoch si k jeho natáčení pozval producenta Jiřího Maška, bývalou dechovou sekci Chinaski tvořenou Štěpánem Škochem a Petrem Kužvartem, zpěvačku Báru Polákovou, hráče na dechové nástroje Davida Ebena, jazzového klavíristu Ondřeje Kabrnu, kontrabasistu Petra Tichého a bubeníky Jana Linharta a Antonína Jínu. Autorem textů je Alice Škochová, pouze text a hudbu k titulní skladbě psali manželé Škochovi zároveň. "Touto písní se vypořádávám se situací kolem Chinaski, protože jsme se k tomu chtěl nějak vyjádřit, ale ne popisně, spíše pocitově," podotkl Škoch.

V kapele Chinaski zůstal po personálních změnách pouze zpěvák Michal Malátný a kytarista František Táborský. Vedle Ondřeje Škocha ji opustili jeho bratr saxofonista Štěpán Škoch, trumpetista Petr Kužvart a bubeník Ota Petřina. Oficiálně uváděným důvodem je ztráta "vnitřní chemie". "Nebyl zájem o naši práci," řekl Škoch.

Křest alba Řekni napořád se uskuteční 8. dubna v pražském Paláci Akropolis při příležitosti 40. narozenin Škocha. Na křtu zazní celé album a také průřez jeho předchozí tvorby. Vybrané písně doprovodí farní sbor Schola sv. Václava. Kmotrem alba bude David Eben. S novou deskou se Škoch chystá vyrazit na koncerty. Například 16. května vystoupí v brněnském klubu Metro Music Bar, kde se představí i jako zpěvák. "Zpíval jsem vokály na téměř všech písních Chinaski, na sólovém zpěvu musím ještě pracovat," podotkl.

Kytarista a skladatel Ondřej Škoch absolvoval konzervatoř a vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka v oboru jazzová kytara a kompozice. Zhudebňování básní Suzanne Renaudové, manželky básníka a grafika Bohuslava Reynka, bylo několik let jeho vedlejší aktivitou vedle působení v Chinaski. S vydáním Řekni napořád si připisuje čtvrtou sólovou desku. Aktuálně se věnuje také vzdělávacímu projektu EduRockShow nebo hudebnímu inkubátoru Music Cluster.