Bring me the horizon: AMO. Láskou nabité album

Nové album metalové kapely Bring me the horizon představuje zcela nový pohled na jejich tvorbu. Jedná se o hudbu, na jejímž vzniku se podílela celá kapela, a tak je každý song zcela jiného charakteru i provedení. Na albu AMO se nacházejí jak písně metalové, tak spíše do žánru elektra. Rozhodně je to zatím ten nejodvážnější počin, s jakým Bring me the horizon přišli.

Album začíná skladbou I Apologize If You Feel Something, která je takovou "bránou" do nové éry. Hudba k této písni je považována za hymnu celého alba, posluchače má emocionálně připravit na to, co ho ve zbylých dvanácti písních čeká.

Jako jakýsi comeback k fanouškům vznikla píseň Mantra, která byla prvním singlem, který kapela vydala. Chtěla své fanoušky připravit na novou éru, ale zároveň je nevystrašit skladbami, které míří spíše do jiného žánru, než na co jsou všichni u Bring me the horizon zvyklí. Tento singl vznikl, když měl frontman Oli Sykes depresi a připadalo mu, že už nemají nic víc, co by posluchačům nabídli. Vznikl k němu i klip, jenž reprezentuje onen kult; lidi jsou zde zdrogovaní díky pilulce Mantra a uctívají svého guru - Oliho. Některé části ale v televizi podlehly cenzuře a jsou vystřihnuty. Tato píseň byla také v nominacích na nejlepší rockový song v cenách Grammy.

Naprosto "nejzvláštnějším" elektro počinem je rozhodně Nihilist Blues, který kapela nahrála společně s Grimes. Sama kapela se song bála vydat, protože je naprosto jiný a změní se tak pohled na celé album. Tato skladba je opravdu něco, na co zatvrzelí metaloví fanoušci nepřistoupí. Každá kapela se ale určitým způsobem vyvíjí a Bring me the horizon se rozhodli vydat se na dráhu, kterou budou schopni také uhrát a především uzpívat. Zpěvák Oli má totiž už delší dobu problémy s hlasivkami, a tak není divu, že i na koncertech se vyhýbá písním z jejich starších alb.

Následuje píseň In The Dark, která vznikla jako úvod k následujícímu singlu Wonderful Life. Jedná se spojení dark-popu a zároveň tvrdších bicích a kytar. Wonderful Life má po tomto překvapit, což se kapele povedlo.

Wonderful Life vznikl společně s Danim Filthem a je asi nejmetalovějším singlem celého alba. Kapela chtěla přizvat někoho, kdo by nebyl jejich přítel, protože chtěli výsledkem překvapit. Nečekali, že Dani na spolupráci opravdu přistoupí. Tento song má také klip a jedná se o sarkastickou směsici, jež úmyslně vlastně nedává smysl a potvrzuje tak jen sarkasmus jeho textu.

Náskokem na další song je i Ouch, jenž v podstatě odpovídá na otázky a odporuje některým tvrzením songu Follow you z minulého alba. Následuje Medicine, což je nejpopovější píseň celého AMO. Právě díky tomu je zároveň tou nejkritizovanější, protože už to "nejsou ti staří dobří Bring me the horizon". Skladba je o toxických vztazích, kde člověk pořádně nevidí, co špatného dělá, ale jakmile se dostane ven a sundá si růžové brýle, je to šok. Jde o zaslepenost láskou, o obláček, který má člověk před očima. Oli Sykes nechtěl tento song pojmout moc tvrdě, protože samotný text je dost silný sám o sobě. Nechtěl, aby z toho bylo cítit naštvání, ale potřeboval to ze sebe dostat ven a udělal to v pozitivním vyznění.

Song vyjadřující se ke společnosti a narcisismu v lásce, který vztah ničí, to je Sugar Honey Ice & Tea. V refrénu se zpívá: "we're so full of sugar honey ice & tea", což říkal Oliho otec jako reakci na společnost, aby před ním jako dítětem nemusel sprostě nadávat.

Why You Gotta Kick Me When I'm Down je podle kytaristy Jordana Fishe skladbou, která nejlépe vystihuje celé album i novou éru. Je o vztahu kapely a fanoušků a původně zněla úplně jinak, kapela ale přidala efekty a celá skupina si ji naprosto zamilovala.

Interlude mezi písničkami je Fresh Bruises. Jde o intro z minulého turné před posledním songem, kdy ještě nevěděli, že ho použijí do alba AMO. Kapela tím chtěla připravit posluchače na to, co bude následovat, ale zároveň poskytnout oddech po minulé skladbě. Stejně jako u celého alba si nehráli na nějakou strukturu, prostě udělali to, co se jim líbilo a co chtěli na albu slyšet.

Mother Tongue je velice zamilovaný song o pocitu, který člověk cítí, když se ponoří do nového vztahu a říká si "co se to děje?". Je o lásce Oliho a jeho portugalské přítelkyně. Když se potkali, ani jeden z nich neuměl jazyk toho druhého, ale věděli, že to vyjde a že nepotřebují slova k tomu, aby vyjádřili, co cítí.

Singl Heavy Metal ft. Rahzel je výsledkem naštvanosti vůči haterům, kteří označují novou éru kapely za pop. "Tato píseň je prostě to, co jsme my," shodují se Oli Sykes a Jordan Fish na interview, kde představují nové album AMO.

Poslední písní je I Don't Know What To Say. Jde o pocity, které měl zpěvák Oli, když mu zemřel jeho kamarád Adam na rakovinu. Tento song je o tom, jak byl Adam silný a držel se až do konce, zatímco všichni kolem něj propadali panice a nezvládali to, že již brzo odejde. Je to zároveň jediná píseň, kterou doprovází orchestr, což jí dává zcela jiný rozměr.

Velkou inspirací pro vznik alba AMO byla Oliho nynější přítelkyně z Portugalska. I proto se celé album jmenuje AMO, neboli v portugalštině láska.