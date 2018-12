Británie, vrať se. Kapela nazpívala první singl, chce zastavit brexit

Zastavit britský odchod z Evropské unie se nesnaží jen řada politiků a aktivistů za Lamanšským průlivem, ale také jedna nizozemská hudební skupina. Nedávno založená kapela se jmenuje Breunion Boys, tvoří ji pět mladých mužů a tento týden zveřejnila svůj první singl "Británie, vrať se" (Britain Come Back), napsal britský hudební web NME.

"Nemůžu uvěřit, že tohle je konec... Vždycky mezi námi bylo moře, plavili jsme se po něm společně, ale teď odcházíš a my se hroutíme," zpívají Breunion Boys ve svém debutu. Text naznačuje, že britské referendum o brexitu nebylo "spravedlivé", protože země byla "uvedena v omyl". "Británie, vrať se k nám, ještě je čas se otočit zpět... Británie jsi skvělá (great), ale spolu jsme ještě lepší," uzavírá nizozemská pětice.

Projekt je dílem tvůrkyně animací Julie Veldmanové, která jej popisuje jako "poslední, zoufalý" pokus zabránit brexitu. "Brečela jsem, normálně jsem si vyplakala oči. Bylo to tak nečekané, přemohlo mě to a cítila jsem se bezmocná," popsala Veldmanová agentuře Reuters svou reakci na výsledek britského referenda z června 2016.

Další rok prý pro svůj "boyband" hledala členy, kteří by jednak uměli zpívat a tančit a zároveň by věřili v pevný vztah Británie s EU. Nakonec dala dohromady kapelu pěti mladíků ve věku 22 až 25 let, z nichž tři jsou vysokoškolští studenti.

Breunion Boys si sice ještě nedomluvili žádné koncerty, chtěli by ale své poselství šířit prostřednictvím turné po britských hospodách, přičemž zdůrazňují, že kapela není financovaná unií ani žádnou politickou stranou. Snaží se prý vyjádřit emoce pociťované miliony Evropanů, kteří si přejí zachovat členství Británie v EU.

"Podívejte se, jak naštvaní jsou někteří Britové na EU a kolik Evropanů je naštvaných na Británii za to, že odchází," řekl jeden z Breunion Boys Joshua Alagbe. "Myslím, že na tyto emoce by měla přijít odpověď. My jsme taková odpověď na ten pocit," dodal.