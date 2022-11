Britské kytarové zázraky Editors a White Lies míří na Metronome Prague 2023

Mezi hvězdami již šestého ročníku Metronome Prague, který se uskuteční 22.-25. 6. 2023 na pražském Výstavišti, vedle francouzských M83 zazáří famózní britské formace Editors a White Lies. První zmíněná zde odehraje svůj první pražský open-air koncert. Na metronome.cz jsou nyní v prodeji zvýhodněné vstupenky z limitované vánoční edice 3 000 kusů.

Seznam zveřejněných účinkujících na Metronome Prague 2023 je opět bohatší. Spolu se světoznámým elektronickým projektem M83 multiinstrumentalisty Anthonyho Gonzaleze - zvukovou tsunami složenou ze syntezátorů, kytar, vokálů a epických refrénů, jejíž hit Midnight City má na oficiálním YouTube kanále kapely téměř 400 milionů zhlédnutí - se můžeme těšit na mistry britské kytarové scény Editors a White Lies.

Editors jsou čtyřčlenná alternativní kapela z Birminghamu, založená v roce 2002.

Hvězdnou kariéru skupiny odstartoval hned první singl "Bullets", vydaný v roce 2005. Přelomový byl pro Editors rok 2007, kdy vystoupili jako jeden

z headlinerů na obřím festivalu Glastonbury a coby předkapela absolvovali s R.E.M. jejich evropské turné.

Skupina dosud vydala osm alb: "The Back Room" (2005), "An End Has a Start" (2007), "In This Light and On This Evening" (2009), "The Weight of Your Love" (2013), "In Dream" (2015), "Violence" (2018), "Blanck Mass Sessions" (2019) a

"EBM" (2022).

Za své debutové album "The Back Room" byli v roce 2006 nominováni na Mercury Prize, jejich druhý počin "An End Has a Start" obsadil první místo v britské i americké hitparádě alb. Na Metronome Prague 2023 pod širým nebem představí nové album, které slibuje strhující kombinaci kytar a elektroniky.

White Lies nepatří ke kapelám s dlouhou historií, ale již dnes se řadí ke kultovním kytarovkám s armádou fanoušků po celém světě.

Jejich kariéru nastartovalo debutové album "To Lose My Life" z roku 2009 s bombastickými refrény, které trojici kluků z Londýna vystřelilo ke hvězdám. Ve Velké Británii se dostalo na první místo hitparád a předznamenalo, že White Lies budou patřit k průlomovým kapelám desetiletí.

Skupinu založili v roce 2007 zpěvák a kytarista Harry McVeigh, baskytarista Charles Cave a bubeník Jack Lawrence-Brown ještě pod názvem Fear of Flying.

Do dnešních dnů vydali celkem šest alb, vedle již zmiňovaného "To Lose My Life", "Ritual" (2011), "Big TV" (2013), Friends (2016) Five (2019), "As I Try Not to Fall Apart" (2022).

Na deskách postupně kalibrovali svůj sound a rozšiřovali zvukovou paletu. Vyzkoušeli syntetické příchutě i novovlnné groovy, prozkoumali neznámé elektronické zvukové krajiny a nezalekli se ani dalších progresivních experimentů. A přesto se jim podařilo zůstat jednou z nejpevnějších rockových formací, která si nechává velké drama na pódium a mimo něj působí velmi nenápadně.

"Ročník 2022 se vzdaluje a 2023 se přibližuje. Máme radost, že postupně potvrzujeme hudební program, který potěší spoustu příznivců. Byť je jisté, že budeme muset vstupenky výrazně zdražit s ohledem na náklady a celkovou situaci, přichystali jsme nyní do prodeje tři tisíce vánočních vstupenek za cenu stále co nejvstřícnější. Jsme již nyní přesvědčeni, že zážitek s názvem Metronome Prague 2023 udělá o letošních Vánocích radost spoustě z vás," těší se organizátor David Gaydečka.

Metronome Prague 2023 pokračuje v plné síle a s odhodláním potvrdit své postavení nejvýznamnější hudební a umělecké události v Praze, a to za pomoci 8 samostatných scén s více než 50 hudebními projekty čítajícími přes 300 umělců, kteří na nich vystoupí. V žánrově bohatém hudebním programu plném zvučných jmen světové i tuzemské provenience si každý návštěvník bez rozdílu věku najde to své.

Již pošesté se bude Metronome Prague konat v areálu Výstaviště Praha, tedy přímo v centru hlavního města. A to je u akce takové velikosti opravdu výjimečné. Exkluzivní program není zdaleka vším, co nabízí - nebývalý komfort, dostatek míst k sezení, chill-out zóny nebo bohatá gastronomie umocňují celkový zážitek a přispívají k maximální spokojenosti návštěvníků.

Prodej vstupenek na nadcházející ročník již byl spuštěn na webu metronome.cz - k dispozici jsou nyní třídenní vstupenky, prodej dalších kategorií a vstupenek na Metronome Warm Up bude zahájen později.