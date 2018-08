Bruce Dickinson, frontman kapely Iron Maiden, slaví šedesátiny

Britský zpěvák Bruce Dickinson, který 7. srpna oslaví 60. narozeniny, je znám jako frontman heavymetalové skupiny Iron Maiden. Ta je klasikou žánru a Dickinsonův hlas býval v dobách největší slávy kapely přirovnáván k siréně při leteckém náletu. Kromě tvrdé hudby se "Železnou pannou", která prodala téměř 90 milionů alb, je zpěvákovou další vášní létání. Je pilotem velkých letadel a nezřídka přepravuje i svůj ansámbl.

Paul Bruce Dickinson se narodil v roce 1958 ve Worksopu v hrabství Nottinghamshire. V 70. letech působil v kapelách Speed a Samson, k Iron Maiden se připojil v roce 1981. Viděl je tehdy hrát v klubu: "Stačily první tóny. Věděl jsem, že tahle kapela musí být moje," řekl později. První Dickinsonova nahrávka s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast (1982). V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět.

Dickinson, který na univerzitě vystudoval dějepis, má pilotní licenci na Boeingy. Pro tento způsob obživy se rozhodl v době, kdy se mu nedařila sólová dráha. Reprezentoval také Británii v šermu a napsal satirické knihy. V roce 2015 se vyléčil z rakoviny jazyka.

Iron Maiden jsou v Česku velmi častým hostem, naposledy zde vystoupili letos. Dickinson v roce 1996 křtil v Praze desku Arakainu.