Část pěvkyň Dominga brání. Vždy se choval uctivě, říkají

Poté, co osm pěvkyň a jedna baletka obvinily slavného španělského tenoristu Plácida Dominga ze sexuálního obtěžování, některé jeho kolegyně se osmasedmdesátiletého operního pěvce zastaly. Podle nich se k nim vždy choval s respektem, některé z nich se také podivily, proč s obviněním ženy přišly po třiceti letech. Sám Domingo obvinění označil za zkreslená, řekl také, že v dnešní době se jisté normy hodnotí jinak než dříve. Informoval ve středu španělský deník ABC.

"Znám Plácida Dominga 25 let a po celou tu dobu na mě dělal dojem svým uctivým chováním ke všem zaměstnancům festivalu," řekla španělskému deníku ABC Helga Rablová-Stadlerová, která je dlouholetou ředitelkou renomované hudební přehlídky v rakouském Salcburku. A zatímco orchestr ve Filadelfii a opera v San Francisku po úterní zprávě agentury o obviněních vůči Domingovi zrušily tomuto pěvci vystoupení, ředitelka Salcburského festivalu potvrdila, že Domingo u nich koncem srpna vystoupí.

Zpráva o Domingově nevhodném chování překvapila i šéfku španělského svazu skladatelů a autorů a vydavatelů hudby SGAE a sopranistku Pilar Juradovou. Podle ní se Domingo choval vždy jako dokonalý kavalír. "Ke mně se vždy choval mile, ale nikdy jsem se necítila obtěžována ani nucená dělat něco, co nechci," řekla Juradová španělskému tisku.

"Je to ničemnost," odsoudila obvinění vůči svému kolegovi baskická sopranistka Ainhoa Artetaová, která byla v roce 1993 finalistkou prvního ročníku soutěže Operalia, jejímž zakladatelem a patronem je Domingo.

Snaha zviditelnit se

Sopranistka Ángeles Blancasová se podivila, proč obvinění vyšla na veřejnost až třicet let po té, co se údajné skutky staly. "Ve své kariéře jsem slyšela různé historky, i o Plácidovi, ale nikdo mi nevyprávěl, že by zažil to, o čem se teď v souvislosti s ním píše. Mnohdy jsou taková obvinění zveřejněna jen ve snaze o mediální pozornost," uvedla Blancasová.

Agentura v úterý přinesla zprávu založenou na výpovědích více než třiceti lidí z operního světa, z nichž většina si nepřála zveřejnit své jméno. Devět žen Dominga obvinilo ze sexuálního obtěžování. Některé také uvedly, že odmítnutí jeho návrhů negativně ovlivnilo jejich kariéru.

Pouze jedna z žen souhlasila se zveřejněním jména - mezzosopranistka Patricia Wulfová, která s Domingem zpívala v 90. letech ve washingtonské opeře. "Pokaždé, když jsem odešla z jeviště, čekal na mě v chodbičce.. naklonil se ke mě a potichu řekl: ´Patricie, musíš jít dnes večer domů?", uvedla mimo jiné v souvislosti s obviněními jedenašedesátiletá Wulfová, která operní kariéru ukončila v roce 2002.

Domingo se k obviněním vyjádřil v prohlášení. "Anonymní obvinění těchto osob, která se vztahují k událostem až 30 let starým, jsou velmi znepokojivá, a tak, jak jsou prezentována, jsou nepřesná," uvedl v úterý pěvec. "Domníval jsem se, že mé chování bylo vždy vítáno a přijímáno se souhlasem," dodal. Uvedl též, že "pravidla a normy, které nyní (ve společnosti) převažují, jsou zcela odlišné od těch v minulosti".

V poslední době se objevila řada kauz, v nichž ženy obvinily po dlouhých letech slavné muže ze sexuálního obtěžování. V mnoha zemích se rozšířilo takzvané hnutí MeToo (Já také), které se zrodilo na podzim 2017 v reakci na aféru vlivného amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina. Toho tehdy několik desítek žen obvinilo ze sexuálního obtěžování, Weinstein byl kvůli tomu obžalován a v září s ním začne soud.