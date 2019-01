Česká filharmonie poprvé vystoupí v hamburské Labské filharmonii

Česká filharmonie pod vedeném svého šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova 4. února poprvé vystoupí v hamburské Labské filharmonii. Koncert se koná v rámci turné do Belgie a Německa. Sólistou bude třiadvacetiletý kanadský pianista Jan Lisiecki. Informoval o tom mluvčí České filharmonie Luděk Březina.

Budova Labské filharmonie v Hamburku se před dvěma roky stala novým symbolem severoněmeckého přístavního města. Koncertní dům u Labe je návštěvnickým magnetem a koncerty bývají zcela vyprodané. Velký sál filharmonie se chlubí vytížeností 99 procent. Koncertní sál pojme 2100 posluchačů, z nichž žádný nesedí dále než 30 metrů od hudebníků. Koncerty v Labské filharmonii dosud navštívilo 1,76 milionu lidí. Stavbu Labské filharmonie provázely spory. Doba výstavby se protáhla o sedm let a několikanásobně se zvedly i náklady.

Česká filharmonie vystoupí od 1. do 8. února postupně v Essenu, Bruggách, Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem, Düsseldorfu, Norimberku a Hannoveru.

Vedle Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka, která zazní pouze v Bruggách, bude ve všech městech na programu První symfonie Petra Iljiče Čajkovského a v německých koncertních sálech i Druhý klavírní koncert Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova. Jeho sólistou bude mladý pianista Lisiecki, který se narodil roku 1995 v Kanadě rodičům polské národnosti. Na klavír se začal učit v pěti letech a o čtyři roky později hrál svůj první klavírní koncert.

Na mezinárodní úrovni na sebe Lisiecki poprvé upozornil v roce 2010. Institut Fryderyka Chopina vydal tehdy nahrávku, na níž ve věku třinácti a čtrnácti let provádí Chopinovy klavírní koncerty. V lednu roku 2016 poprvé vystoupil v newyorské Carnegie Hall. O rok později se představil na festivalu Pražské jaro s Torontským symfonickým orchestrem.

Do konce 123. sezony čekají Českou filharmonii ještě dva zahraniční zájezdy. V květnu zavítají filharmonici pod vedením Petra Altrichtera do Číny a na Tchaj-wan, v červenci pod taktovkou Tomáše Netopila do německého Bad Kissingenu.