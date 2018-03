Chaozz se vrací na scénu. Co všechno se změnilo?

Dostali český hip hop do rádií i televizí, což jim jejich kmen nikdy neodpustil. Prý zaprodali autentickou kulturu. Ještě neměli ani občanky a smlouvy za ně podepisovali rodiče. Nyní se skupina Chaozz po šestnácti letech vrátila na pódia. Co bude dál?

"Policiééé, policiééé, všechno tady korupcí hnije," vyřvávali v 90. letech z televize. Teď před pravidelnou nedělní zkouškou odbavují jeden rozhovor za druhým, vzpomínají na začátky kapely a promují turné, ve které věřil už málokdo. Pokud vám to zní až podezřele profesionálně, máte pravdu. "Měli jsme asi čtyři whiskey, takže v takový přiožralý," odpovídá Kato na otázku, v jaké fázi se Chaozz zrovna nachází. Připadám si, jako bych se ocitl na mejdanu party, jež spolu prožila ledacos, a rychle mi dochází, že je vlastně vše při starém.

Od vydání první desky uplynulo dvaadvacet let a tenhle kvintet se změnil jen pramálo. Jako největší problém současného fungování jmenují členové kapely pozdní příchody, případně nepříchody. Ptám se, kde je Fugaz, který jako jediný z původní sestavy chybí, a místo odpovědi se rozezní salva smíchu. "To bysme taky rádi věděli. Zapomněl se někde na cestě z Děčína, nedá se mu dovolat," chechtá se BA2S. "Nedávno se přestěhoval z Beskyd do Děčína, což je sice Praze blíž, ale očividně to nic moc neznamená," přihodí Kato.

Relativita času

Chaozz se loni po patnácti letech vrátili na pódium a při jednom ze dvou koncertů došlo k úsměvné situaci: skupina Prago Union pozvala do vyprodané "malé" Lucerny Chaozz, což prakticky znamená, že Deph předskakoval Katovi. Obě přezdívky totiž patří Adamu Svatošovi, jenž byl už v dobách Chaozzu tahounem kapely. Když ji v roce 2002 uvedli do hibernace, jako jediný se rozhodl věnovat na plný úvazek hudbě. S projektem Prago Union a vrstevnatými texty, které s nadsázkou a humorem testují limity mateřského jazyka, se mu podařilo seškrábnout nálepku dospívající televizní hvězdy, již semlel showbyznys.

* Jaké to bylo po letech znovu spolu zkoušet?

* Proč si chodili pro ceny od čtenářů "Bravíčka"?

* Proč si i v dobách největší slávy museli přivydělávat bokem?

* Jakou vidí budoucnost seskupení?