Co o nich nevíte? Vychází životopisy lídrů AC/DC a Iron Maiden

Příznivci rockové hudby mají možnost se seznámit s životopisy lídrů skupin AC/DC a Iron Maiden Angusem Youngem a Brucem Dickinsonem. Biografie kytaristy australských AC/DC Younga z pera Jeffa Aptera s podtitulem Vysoké napětí vychází v těchto dnech v nakladatelství 65. pole. Dickinson, zpěvák britské metalové legendy Iron Maiden, svoji autobiografii What Does This Button Do? představí v České republice 25. října osobně na večeru mluveného slova v pražském O2 universum.

Kniha Angus Young a AC/DC s podtitulem High Voltage připomínajícím jejich první mezinárodně vydané album z roku 1976 provází hudební historií "rodinné" skupiny AC/DC od jejího příletu do Austrálie, kam se Youngovi přistěhovali v roce 1963 ze Skotska. Skupinu založili v roce 1973 v Sydney bratři Angus a Malcolm Youngovi. Krátce s nimi hrál i nejstarší bratr George Young. Autor biografie Apter vykresluje Anguse Younga a AC/DC jako osobité a drsné muzikanty, kteří šli svou cestou a ignorovali dobové módní trendy. Čtenář se seznámí s jejich osudy od roku 1963, kdy Youngova rodina i s osmiletým Angusem přistála v Sydney, až do zatím posledního turné AC/DC v roce 2016, které přilákalo do Letňan 60 tisíc fanoušků.

Apter v knize nechává otevřenou otázku budoucnosti kapely. Z původního složení skupiny zůstal pouze Angus Young, který je díky vystupování v typické školní uniformě nepřehlédnutelným frontmanem. "Hudba je můj svět, tu umím. Hudba má velkou moc. Když vylezu na pódium, skutečný svět zmizí a člověk se vydává do jiného," říká Angus Young v publikaci, kterou přeložila Sylva Ficová.

Legenda Iron Maiden má mnoho tváří

Zpěvák a skladatel Dickinson kromě desetiletí strávených s metalovou legendou Iron Maiden prožil také mimořádný život mimo koncertní pódia. Prezentoval se jako letecký pilot a kapitán, majitel pivovaru, motivační mluvčí, filmový scenárista, rozhlasový moderátor nebo televizní herec. V roce 2017 mu vyšla publikace What Does This Button Do?, která je jeho autobiografií, a kterou podporuje na veřejných čteních. V České republice svoji one man show trvající déle než dvě hodiny uvede 25. října.

"Večer, který je rozdělen na dvě části, představí Bruce v humorném, často satirickém pohledu na jeho pestrou a dobrodružnou uměleckou dráhu. Přináší přesvědčivé příběhy v jedinečném anarchickém stylu, které jsou doplněny fotografiemi a nejrůznějšími anekdotami. Druhá polovina večera je věnována výhradně otázkám a odpovědím," sdělil Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

Paul Bruce Dickinson se narodil v roce 1958 ve Worksopu v hrabství Nottinghamshire. První Dickinsonova nahrávka s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast v roce 1982. Dickinson, který na univerzitě vystudoval dějepis, má pilotní licenci na boeingy. Pro tento způsob obživy se rozhodl v době, kdy se mu nedařila sólová dráha. Reprezentoval také Británii v šermu a napsal satirické knihy. V roce 2015 se vyléčil z rakoviny jazyka. Iron Maiden jsou v Česku velmi častým hostem, naposledy zde vystoupili loni. Dickinson křtil v roce 1996 v Praze desku skupině Arakain.