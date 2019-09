Cohenovi vyšla poprvé po smrti nová píseň

Legendárnímu kanadskému písničkáři Leonardu Cohenovi poprvé posmrtně vyšla nová píseň. Song The Goal bude i na novém Cohenově albu Thanks for the Dance, které chystá nahrávací společnost Columbia Records vydat 22. listopadu, informoval hudební magazín Rolling Stone.

Už nyní vyšel krátký akustický song trvající něco málo přes minutu. Intimní nahrávka působí spíš jako mluvená báseň. Má být ochutnávkou prvního Cohenova posmrtně vydaného alba, které má zahrnovat devět písní.

"Nemohu opustit svůj dům", intonuje Cohen na náladové skladbičce, na níž zaznívají také tóny klavíru a kytary, "ani vzít telefon, jde to se mnou z kopce, ale nejsem sám," recituje Cohen, který zemřel v listopadu 2016 ve věku 82 let.

"Při komponování a aranžování hudby na jeho slova jsme zvolili jeho nejcharakterističtější hudební rysy, a tím jsme ho zadrželi mezi námi," uvedl v prohlášení producent a syn slavného Kanaďana Adam Cohen, který už produkoval zatím poslední album svého otce You Want it Darker.

Loni Adam Cohen oznámil, že se na letošek připravuje vydání posmrtného alba. K tomu bylo třeba dokončit několik písní.

Na vzniku nové kolekce se podíleli i hudebníci jako Beck, Damien Rice, Feist, Bryce Dessner, Richard Reed Parry nebo Daniel Lanois.

Leonard Cohen - The Goal