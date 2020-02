Dan Bárta a Illustratosphere vydají v březnu nové album

Zpěvák Dan Bárta s formací Illustratosphere vydá v březnu nové album s názvem Kráska a zvířený prach, na jehož vydání naváže druhá část koncertní šňůry. Během ní navštíví dvě desítky českých, moravských a slovenských měst. Turné začne 14. března v Bystrém v Orlických horách a album pokřtí 15. března v pražském Divadle Archa.

"Co se týká playlistu, tak budeme hrát z nové desky minimálně tři čtvrtiny materiálu, takže se všichni mohou těšit na nové i staré věci, na šikovné muzikanty a občerstvenou hudební skupinu," řekl v rozhovoru s Bárta.

Po názvech předchozích alb Illustratosphere, Entropicture, Animage nebo Maratonika zvolil Bárta jako autor všech názvů poprvé češtinu. "Název desky je takovou střechou, něco by měl vyjadřovat a vystihnout ten opus. Dokud ho nemám, tak nemám klid na natáčení. Má velký význam, vždyť z názvu alba Illustratosphere se stalo jméno skupiny. Předchozí čtyři jména našich desek jsou takovými nečeskými hříčkami, ale Kráska a zvířený prach je konkrétnější. Můžeme ho vykládat třeba, jako že zvíře v tanci před kráskou víří prach," uvedl Bárta.

Zpěvák a skladatel je také autorem všech textů. Často v nich používá metafory, které mohou být na první poslech ne zcela nesrozumitelné. "Pokud někdo má čas a zajímá ho, o čem zpívám, tak jsem vděčný, že to dopadá na úrodnou půdu," řekl Bárta, který album Kráska a zvířený prach označil za "o něco osobnější a poněkud angažovanější než ta předchozí".

Žádné moralizování

V nových textech reflektuje současné dění, společnost a postavení umělce v ní. "Ta doba je teď relativně turbulentní, přehoupl jsem se přes padesátku, děje se toho spousta a ty změny texty odráží. I když nejsou zbaveny poetiky, je v nich více angažovanosti než dříve," uvedl. Illustratosphere podle něj ve svých písních nechtějí moralizovat, ale spíše dát možnost posluchačům se zastavit a všímat si věcí kolem sebe.

"Nejsem ani antropolog, ani sociolog nebo politik, tak se vyjadřuju jako umělec. Vždy jsme se vyhýbali moralizování, i s J.A.R. nebo Alicí, nechci nikoho ovlivňovat ani otravovat, jenom bych rád zaujal. Nějaký soud mi nepřísluší, ale umírněné a diplomatické vyjadřování ve službách písňového textu je legitimní," prohlásil.

Kapela Illustratosphere, kterou tvoří kromě Bárty kontrabasista a baskytarista Robert Balzar, klávesista Filip Jelínek, kytarista Miroslav Chyška a bubeník Martin Valihora, své debutové album vydala před 20 lety. Žádné akce však k tomuto výročí neplánuje. "Pro naši tvorbu to není tak důležité, abychom museli z této vody vařit sekyrkovou polévku, kde sekyrka je to výročí. Na druhou stranu hraji 30 let, takže se dvě třetiny muzikantského života nedají jen tak zahodit. Vždyť Illustratosphere je můj nejvíce autorský projekt," uvedl Bárta.

Sólovou kariéru Bárta zahájil v roce 1999 kompilačním albem 1999 Dan Bárta &... . Zatím poslední album s Illustratosphere nazvané Maratonika vydal v roce 2013. Předtím působil v rockové kapele Alice a příležitostně koncertuje se skupinou J.A.R. Kromě toho Bárta zpíval v projektu Romana Holého Sexy Dancers. Prosadil se i na divadelní a filmové scéně.