Dirigent Kučera propojí filharmonický orchestr s Vypsanou fixou.

Spojení skupiny Vypsaná fixa s orchestrem PKF - Prague Philharmonia nabídne mimo jiné letošní festival Rock for People v Hradci Králové. Aranže písniček rockové kapely připraví dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera, který je šéfdirigentem Karlovarského symfonického orchestru. Spojí popovou a klasickou hudební složku chystaného padesátiminutového vystoupení.

"Půjde o spojení dvou hudebních světů. Symfonický podkres melodické písničky Vypsané fixy dobře podpoří. PKF, festival i kapelu spojuje fakt, že shodně slaví 25. výročí, takže si myslím, že to bude velký mejdan," řekl Kučera.

Dirigent oslovený pro tento projekt zatím tvorbu Vypsané fixy příliš nesledoval. "Znal jsem jenom písničku Dezolát, ale věděl jsem, že patří k rockové scéně. Jsem pro každou legraci, už jsme se sešli na kafi a hned proskočila muzikantská jiskra. Nejde o setkání ´frakounů´ a namyšlených rockerů," uvedl Kučera. "Písně Vypsané fixy jsou příjemné a jednoduché a je v nich vždy nějaký nápad. Navíc jejich texty vytvářejí zvláštní poetický svět. Všechno, co není primitivní, může člověka obohatit."

Při setkání se členy Vypsané fixy Kučera zjistil, že rockeři neumí noty. Ujasnili si tedy, že orchestr se přizpůsobí kapele. Prostoru pro improvizace příliš nebude. "Nechci, aby to byla symfonická masa, kdy všichni hrajou pořád. Pak je to nuda, chci nechat zahrát i jednotlivá sóla, aby to bylo pestřejší," plánuje Kučera, který již podobné crossoverové koncerty absolvoval s Čechomorem, Michalem Pavlíčkem, Davidem Kollerem, maďarskou kapelou Omega nebo Tomášem Klusem. "Chceme to udělat se ctí, aby tam měl orchestr smysl. V PKF - Prague Philharmonia jsou mladí muzikanti, kterým kelímkové pivo a jiný druh hudby nedělá problémy. Naplno se věnujeme romantické klasické hudbě, ale zábava nám nevadí," podotkl.

PKF - Prague Philharmonia se ve spolupráci s Vypsanou fixou objeví na akci, na které vystoupí také britská skupina Franz Ferdinand, formace z Los Angeles Flogging Molly, Bring Me The Horizon, punkoví Idles, Rudimental, Kodaline, The Subways nebo moldavští metalisté Infected Rain. Z dalších tuzemských kapel na festivalu zahrají Cocotte Minute či Mig 21. Další informace se nacházejí na www.ameba.cz.