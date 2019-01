Divokej Bill oslavil 20 let existence koncertem v rozbouřené O2 areně

Skupina Divokej Bill, která si loni připomněla 20 let od svého vzniku, svoje jubileum oslavila 24. ledna koncertem ve zcela zaplněné O2 areně. Vystoupení zde chystala již od konce roku 2017. Show bez velkých efektů a převleků postavenou především na energických písních a bezprostředním projevu kapely sledovalo podle pořadatelů 18 tisíc návštěvníků.

"Bylo jasný, že chceme našim věrným příznivcům poděkovat, že při nás stojí a naše hudba je stále baví. A tak z různých návrhů a nápadů začal pomalu krystalizovat jeden v podobě toho, co umíme a děláme i po těch letech nejraději. Tedy velkého koncertu, kde se všichni sejdeme a společně zrekapitulujeme uplynulé dvě koncertní dekády. Aby vše proběhlo jak má a koncert byl komfortní se vším všudy, tak první volba padla na pražskou O2 arenu. Je to samozřejmě trochu adrenalin, ale ten k nám patří a těšíme se na to," uvedla před koncertem kapela.

Zpěvák a kytarista Vašek Bláha před vystoupením oznámil, že jako předkapela se představí rumunská skupina Drum Bun, kterou údajně potkali na festivalu v Banátu. Ze souboru Drum Bun se nakonec vyklubali převlečení členové Divokého Billa, kteří tak sami sobě byli předkapelou.

Koncert před publikem tvořeným fanoušky úvalské kapely všech generací se nesl v uvolněné atmosféře podpořené množstvím alkoholu na jevišti. Zpěvák Bláha, který jednotlivé skladby uváděl, pozdravil svoji tříletou dceru Kateřinu a slíbil ji, že nyní budou hrát v O2 areně každý rok.

Mezi třemi desítkami písní se fanoušci Divokýho Billa dočkali například titulní skladby z jejich posledního studiového alba Tsunami, kterou doprovodila "mexická vlna" v nadšeném hledišti. Ze stejného alba zazněla také Země draků doprovázená střídmou ohňovou show, starší skladbu Unisono zase doprovodily stovky rozsvícených mobilů v hledišti. Vedle osvědčených hitů jako Plakala, Lásko, Svatá pravda, Znamení, Malování, Pocit, Všema deseti a Rozárka zazněly i dlouho nehrané písně Král nebo Bill, které roztancovaly i část lidí na místech k sezení.

Osmičlenná skupina Divokej Bill vznikla v roce 1998 v Úvalech u Prahy. Dosud vydala včetně Tsunami sedm studiových alb. Skupina hraje mix folku, rocku a keltské hudby. V anketě Český slavík se naposledy umístila na stupních vítězů v roce 2009, v kategorii skupin byla třetí. Kapela za dobu své existence prodala přes 100 tisíc desek a odehrála i dvě krátká evropská turné coby předkapela žánrově i lidsky spřízněných britských Levellers.