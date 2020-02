Dny nové opery nabídnou světové i české premiéry

Festival Dny nové opery Ostrava nabídne v červnu světové i české premiéry. Všechny inscenace se budou dva týdny před samotným festivalem v Ostravě i nacvičovat. Pořadatelé připravují sedm komorních oper, které uvedou na několika místech Ostravy. Za pořadatele projektu o tom informovala Kristýna Konczyna.

Ostravské centrum nové hudby festival pořádá co dva roky a ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským. Právě v jeho prostorách a ve Starých koupelnách Provozu Hlubina či opuštěném pavilonu výstaviště Černá louka se připravované opery budou od 26. do 30. června hrát. "Do moravskoslezské metropole se sjedou umělecké týmy z Evropy, USA i Japonska a mezinárodní orchestr Ostravská banda. Během dvou týdnů letos nazkouší a provedou sedm unikátních inscenací," uvedla Konczyna.

Festival zahájí česká premiéra opery Superflumina od jedné z největších hvězd současného hudebního divadla Salvatoreho Sciarrina. Dějištěm opery je velké nádraží - místo zveličeného hluku, shromaždiště lidí bez domova. V Ostravě ji nastuduje polský tým v čele s režisérkou Piou Partumovou.

Na festivalu se potkají také americký a japonský tým, a to včetně herců a tanečníků proslulého divadla Nó, aby provedli novou experimentální operu založenou na rytmech buddhistických zpěvů. "Tradiční, pro nás exotická poezie Východu se zde prolíná se současným západním světem," doplnila Konczyna.

Jedním ze zástupců české hudební scény bude skladatel a klavírista Marek Keprt, který si ve svých skladbách hraje s nejednoznačností a poetickými, často humornými, velmi mnohovýznamovými přesmyčkami. Jednou z linií jeho první opery HIBIKI, HIBIKI, vzhmoť! jsou i degustační zvuky jako mlaskání, čichání a polykání.

"Festival reaguje na touhu po současné opeře, která odkrývá silná, aktuální a nadčasová témata a zpracovává je hudebním jazykem blízkým současnému posluchači. Z letošních sedmi oper uvedeme čtyři ve světové a tři v české premiéře, přičemž nejstarší z nich je z roku 2010," podotkla Konczyna.

Všechny opery budou nastudovány přímo v Ostravě. Operním orchestrem je opět mezinárodní Ostravská banda, operní sbor Canticum Ostrava tvoří místní zpěváci. Sólisté, dirigenti a inscenační týmy přijedou z Japonska, USA a šesti zemí Evropy. Vedle skladatelů z Itálie, Kanady, USA a Velké Británie se představí také čeští. Vstupenky budou v prodeji od 1. dubna.