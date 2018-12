Do Česka se příští rok vrátí punkrocková kapela The Offspring

Do Česka se příští rok vrátí americká punkrocková skupina The Offspring. Zahraje 20. srpna v amfiteátru na hradě Loket na Sokolovsku, o den později pak na brněnském výstavišti. Za pořadatele to oznámila Lucie Čunderlíková.

Oba koncerty budou zároveň oslavou čtvrtstoletí festivalu Rock for People, kde kapela The Offspring patřila v roce 2016 k hlavním hvězdám. Areály v Lokti i v Brně se otevřou fanouškům v 15.00, pořadatelé počítají s předkapelami - dvěma zahraničními, jednou českou.

Vstupenky jsou v prodeji ode dneška. Lístek na koncert v Lokti, kde je menší kapacita, stojí 1490. V Brně mohou zájemci vidět The Offspring naživo za 1190 korun.

The Offspring vznikli v roce 1984 v Kalifornii a spolu s kapelami jako Rancid nebo Green Day se v následující dekádě podíleli na oživení a globálním úspěchu americké punkrockové scény.

Skutečný průlom přišel pro The Offspring v roce 1994, kdy vydali desku Smash. Dobré ohlasy i milionové prodeje zaznamenala také následující alba Ixnay on the Hombre a Americana. Zatím poslední studiová deska Days Go By vyšla v roce 2012.

Kapelu v současnosti tvoří zpěvák a kytarista Dexter Holland, kytarista Kevin Noodles Wasserman, baskytarista Greg Kriesel a bubeník Pete Parada. K hitům na repertoáru patří skladby Self Esteem nebo Why Don't You Get a Job.