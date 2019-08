Do Olomouce přijedou špičkoví světoví varhaníci

Do Olomouce se sjedou začátkem září přední světoví varhaníci na Mezinárodní varhanní festival. Přehlídka nabídne letos pět koncertů, uskuteční se v chrámu sv. Mořice a poprvé se přesouvá také do prostor katedrály svatého Václava. Zahajovací koncert je naplánován na 5. září, varhany budou městem znít až do 19. září, řekl mluvčí pořádající Moravské filharmonie Olomouc Radek Babička. Do Olomouce přijedou varhaníci z Francie, Polska, Itálie či Velké Británie.

Festival se poprvé koná i mimo zdi chrámu sv. Mořice. Důvodem je blížící se oprava Englerových varhan. Přestože ještě naplno nezačala, již letos se dva z koncertů uskuteční v katedrále sv. Václava. "Já osobně se na toto oživení festivalu moc těším, protože dómské varhany nejsou o nic méně kvalitním nástrojem než varhany Englerovy a pestrost varhanní hudby bude touto rozmanitostí nástrojů ještě umocněna," uvedl dramaturg festivalu Karel Martínek.

Zahajovací koncert nazvaný Varhanní ohňostroj obstará 5. září v chrámu sv. Mořice mladý britský umělec Richard Brasier. O čtyři dny později má festival v plánu hudbu francouzských romantiků, kterou představí v katedrále sv. Václava jeden z nejvýznamnějších francouzských varhaníků Maurice Clerc, emeritní varhaník katedrály v Dijonu. Za sebou má už přes 1300 recitálů v přibližně dvaceti zemích světa, včetně 28 turné v Severní Americe.

Festival přivítá také polského varhaníka Michała Markuszewskiho, který vystoupí 12. září v katedrále sv. Václava s programem nazvaným Polské varhanní dialogy. V polovině září se v chrámu svatého Mořice představí laureát soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb Leipzig Pavel Svoboda, který uvede společně s Barocco sempre giovane Dialog smyčců a varhan.

Závěrečný koncert je naplánován na 19. září; na kůr v chrámu sv. Mořice usedne všestranný italský umělec Giampaolo Di Rosa. Součástí jeho koncertních programů je improvizace, návštěvníci ji mohou očekávat i v Olomouci během jeho vystoupení s názvem Magické jméno Bach.

Mezinárodní varhanní festival Olomouc má za sebou už půlstoletí existence, letošní ročník je jednapadesátý v pořadí. Ve světě má prestiž, o čemž svědčí i účast předních špičkových varhaníků. V minulých ročnících do Olomouce zavítal například varhaník pařížské katedrály Notre Dame Olivier Latry či varhaník chrámu sv. Eustacha v Paříži Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.