Do Prahy míří psychedelická kapela Ecstatic Vision z Ameriky

Pražský podnik Café V Lese se v pondělí 4. listopadu v rámci akce Heavy November & Astral Monday promění v dějiště ojedinělého hudebního zážitku. Českému publiku zde totiž poprvé představí svou experimentální kombinaci hard rocku a psychedelie americká kapela Ecstatic Vision, která je aktuálně na evropské tour k nové desce For the Masses. Souputníky jim k tomu bude dělat jedna z předních kapel českého stoner rocku s názvem Acid Row.

Uskupení kolem Ecstatic Vision přiveze unikátní směs těžkých tónů, psychedelie, krautrocku a kombinaci experimentálních prvků jako afrobeats, free jazzu a dalších. Jejich hudba je tvrdá a zároveň éterická. Svádí nejen k namáhání krčních svalů, ale i k hlubokému vnitřnímu vnímání. Atmosféra jejich koncertů může za přispění světelných efektů navozovat pocit transu. Do Evropy se kapela přesunula po tour v Americe, které pro zajímavost absolvovala např. s Brantem Bjorkem, zakladatelem legendárních Kyuss.

Letošní album For the Masses navazuje na koncept předešlých dvou alb vydaných od roku 2015, kde se prolínají repetitivní kytarové riffy, spirituální pasáže, mysteriózní a tvrdý vokál nebo někdy až punkové výpady s nápaditou prací se zvukem. Kapela Ecstatic Vision se totiž otevřeně hlásí k odkazu jmen jako Hawkind, Earthless, Monster Magnet nebo The Stooges. U nás se do povědomí dostala především díky tahounům domácí psychedelie, jimiž je pražská partička Madhouse Express, se kterou se minulý rok potkala na společném koncertě ve Vídni. Už teď je jasné, že na své si v Café V Lese jednoduše přijde každý fanoušek hard rocku, experimentální tvorby a psychedelie.

Supportem bude čtyřka Acid Row, která se stylově pohybuje na pomezí stoneru rocku, doom metalu a punku. Během svojí existence se jí podařilo vydobýt si nejen nálepku divokých pařmenů, ale zároveň i cílevědomých tahounů. Ne nadarmo se na ně dá z pohledu žánru nahlížet jako na jednu z předních kapel u nás. Kluci pravidelně hrají nejen na domácích akcích napříč zemí, kde si už mimo jiné střihli i společné koncerty se záležitostmi jako Dopethrone, Egypt nebo Dopelord, ale daří se jim vyvážet svoje riffy a zběsilou energii i za hranice. Jen namátkou, zájem o ně již byl v Německu, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku, nebo Polsku.

Kapela se nachází před vydáním svého prvního klipu, který by měl spatřit světlo světa během listopadu. Dále má na svém kontě EP Bad Delivery (2016) a desku Spikes (2018), kde se jim do skladeb podařilo přenést hutnost, tvrdý zvuk i strhující punkovou energii. To se jim, ale ještě lépe daří prezentovat naživo. Návštěvníci se tak mohou těšit na nezastavitelnou kadenci kytarových riffů, pronikavé basové linky, energické exploze bicích a hlas, v němž se mísí vztek a pouštní prach v podání nepřehlédnutelného frontmana, jehož absolutní odevzdanost a šílené kreace jistě nenechají nikoho v klidu.