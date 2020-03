Do Přerova zamíří jazzmani Ondřej Kabrna i Jonah Nilsson

Do Přerova zamíří v polovině března jazzoví hudebníci na tradiční jarní prolog Československého jazzového festivalu. Mezi vystupujícími bude například Ondřej Kabrna s hammondky, speciálními elektrickými varhany, či švédský zpěvák a klávesista Jonah Nilsson. Jarní prolog má milovníkům jazzu zkrátit čekání na jazzovou přehlídku s dlouholetou tradicí, která se v Přerově každoročně koná na podzim. Oznámil to ředitel festivalu Rudolf Neuls.

Jarní prolog Československého jazzového festivalu v Přerově se koná 14. března. Podle Neulse by měl udělat radost příznivcům jazzových fúzí, které přitahují svou uměleckou kvalitou při kombinování různých muzikálních vlivů. "Festivalový prolog zahájí Ondřej Kabrna & Flying Hammond, tedy seskupení, které vzdává hold kultovním hammondkám vlastními skladbami, kde se prolíná jazz a fusion, ale též klasické varhanní improvizace, včetně takových, ve kterých je téma dáno z obecenstva," uvedl Neuls. Varhaníka Kabrnu doplňují Kryštof Tomeček na kytaru a Jakub Nývlt na bicí.

Po Kabrnovi nastoupí na pódium Městského domu Jonah Nilsson. Jeho popularita raketově vzrostla podle pořadatelů prologu v posledních letech. "Stalo se tak poté, co se svým uskupením Dirty Loops naboural představy o jednoduchých popových popěvcích, když tato skupina dala známým hitům neskutečně dravá a kreativní aranžmá, často velice vzdálená původním skladbám, ale o to bližší uším a srdcím jazzových fanoušků," uvedl Neuls. Do Přerova přiveze Nilsson spoluhráče ze svého sólového projektu, kterými jsou Jonatan Alfredsson (klávesy), Tobias Grenholm (baskytara) a Kefa Figaro (bicí). Prolog ukončí afterparty po koncertě, kterou obstará zlínský F-Dur Jazzband.

Hlavní jazzový program se v Přerově odehraje v říjnu, kdy se koná 37. ročník Československého jazzového festivalu. Přehlídka vznikla v roce 1966 nejprve jako amatérský jazzový festival. Roku 1975 jej přerovští kulturní normalizátoři z města vyhnali, a násilně tak přerušili jeho tradici. Roku 1985 byl z iniciativy České jazzové společnosti festival obnoven a jazz se do města vrátil jako Přerovský jazzový festival. Od roku 1996 má opět název Československý jazzový festival. Návštěvnost má kolem 2500 lidí.