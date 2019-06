Dyk & B-Side Band Josefa Buchty oslaví desetiletou spolupráci

U příležitosti desetileté spolupráce B-Side Bandu Josefa Buchty a zpěváka Vojtěcha Dyka se uskuteční tři velké halové koncerty v Praze, Brně a Ostravě. Vystoupení big bandu s plně obsazenou Janáčkovou filharmonií Ostrava pod taktovkou Jana Kučery se uskuteční v nových prostorech pražského O2 universa 3. listopadu, 21. prosince pak orchestr s kapelou vystoupí v brněnské hale Rondo a třetí koncert je plánovaný na konec února v Ostravar Aréně. Na jevišti bude přibližně stovka hudebníků, Dyk se krátce představí i v roli dirigenta. Informoval o tom šéf B-Side Bandu Buchta.

"V první řadě budu v rámci těch koncertů zpívat ve smokingu, což jsme v životě nedělal. A k tomu samozřejmě patří i dirigentská taktovka, takže si i chvíli zadiriguju, jestli se tomu tak dá říkat. Každopádně to bude krásný zážitek," řekl Dyk. "Člověk by si měl plnit sny. Pamatuji si přesně, jak jsem si ve svých jedenácti letech vzal obyčejnou tužku, pustil nahlas Orffovu Carminu buranu a celou ji společně s nahrávkou oddirigoval. Od té doby jsem prostě snil o tom, že bych chtěl spolupracovat s nějakou filharmonií. A hopla. Je to tu," dodal.

Spojení s Janáčkovou filharmonii Ostrava si B-Side Band a Dyk letos už vyzkoušeli v ostravském Gongu. Koncert byl půl roku dopředu beznadějně vyprodaný. "Chystané velkoorchestrální aranže a dechberoucí síla a barva stočlenného tělesa si ovšem zaslouží více než jen jednu reprízu. Rozhodli jsme se proto, že společně vyjedeme hned do všech třech hlavních metropolí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku," sdělil Buchta.

V programu vystoupí nejen dlouholetý kolega Michal Žáček, ale doplní ho i tanečníci, kteří se podíleli na tvorbě klipu Beat ve swingu. Během koncertu zazní jak autorské skladby, tak i světové swingové aranže skladeb, které spolupráci Dyka a B-Side Bandu odstartovaly. Podle Buchty budou 40 procent programu tvořit novinky.

Orchestr B-Side Band v roce 2006 založil trumpetista Josef Buchta. Volně navazuje na brněnskou bigbandovou tradici. Velký zájem publika poutají zejména společné projekty s Dykem, s nímž v roce 2013 band vydal DVD se záznamem turné a o rok později první autorské CD nazvané Deska. Dykovi přinesla popularitu role ve filmu Ženy v pokušení, divácky nejúspěšnějším snímku roku 2010. Zpíval také v oblíbené kapele Nightwork, která však už pozastavila své aktivity.

"Nestal jsem se swingovým specialistou, mám rád prolínání různých žánrů. Rád se inspiruju někde jinde, proto se zúčastňuju různých projektů," podotkl Dyk, který za roli Celebranta v Bernsteinově Mši získal nominaci na cenu Thálie za rok 2016.