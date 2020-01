Elvis Presley byl ztělesněním amerického snu.

Americkému zpěvákovi Elvisovi Presleymu, který se narodil 8. ledna 1935, se dodnes přezdívá Král rokenrolu. Svým podmanivým sametovým hlasem dokázal zazpívat prakticky cokoli a jeho život byl ztělesněním amerického snu.

Presley pocházel z chudých poměrů, chtěl se stát elektrikářem, svým zpěvem ale dobyl svět. Směs country a blues v podání bílého Jižana s černošským hlasem přinesla něco, co v populární hudbě do té doby nebylo.

Poprvé zabodoval písní That's All Right (Mama) v červenci 1954 a o dva roky později opanoval americkou hitparádu songem Heartbreak Hotel. Pak už to šlo jako na drátku: televizní vystoupení, první alba a s nimi dlouhá řada hitů jako Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Hound Dog, Love Me Tender, All Shook Up či Jailhouse Rock.

Po službě v armádě koncem 50. let začal Elvis svou popularitu zhodnocovat na filmovém plátně (natočil celkem 27 snímků), na živá koncertní vystoupení prakticky rezignoval. Teprve v roce 1969 se na pódia vrátil a vydal několik singlů. Zemřel 16. srpna 1977 ve věku pouhých 42 let na selhání srdce.

Pro fanoušky ale Elvis neodešel nikdy, a to i když se odhlédne od teorií, podle kterých svou smrt jen předstíral, aby mohl žít stranou pozornosti.