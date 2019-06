Fanoušci mohli poprvé slyšet Mercuryho Time jen s klavírem

V Británii měla na rozhlasové stanici BBC Radio 2 premiéru dlouho ztracená akustická verze písně Time, kterou zpívá frontman skupiny Queen Freddie Mercury pouze za doprovodu klavíru. Skladba, jejíž celý název zní Time Waits For No One, byla zatím známá jen jako součást soundtracku k muzikálu Time z roku 1986, píše BBC. Na něm Mercuryho doprovází řada vokalistů i nástroje.

Píseň složil Dave Clark ze skupiny Dave Clark Five, která byla aktivní v 60. letech. "Když jsme ji poprvé nahrávali, přišel jsem do (studia) Abbey Road a byl tam jen Freddie a piano. Měl jsem z toho husí kůži. Bylo to magické," řekl Clark BBC.

K nahrávce pak podle něj přibyly desítky vokálních stop a instrumentální doprovod, tak jak to v 80. letech bývalo běžné. "Bylo to úžasné, ale cítil jsem, že i na původní verzi něco je," dodal Clark.

Hledání záznamu mu trvalo deset let, nakonec jej našel v roce 2017. Z nahrávky oddělil Mercuryho hlas a angažoval původního klávesistu Mikea Morana, který nově nahrál klavírní part. Clark ke skladbě, která je podle agentury Reuters dojemnou interpretací písně o neznámé budoucnosti, také sestříhal nové video.