Festival hudby přinese autentické zvuky Brna

Autentické zvuky Brna zazní při letošní Expozici nové hudby. Festival zaměřený na neotřelé formy soudobé hudby začne ve čtvrtek, potrvá do neděle. Letos má podtitul Big Brno, reaguje tak na 100. výročí připojení okrajových obcí a vzniku takzvaného Velkého Brna. Program poskytla mluvčí pořádající Filharmonie Brno Kateřina Konečná.

Zvuky Brna dostanou prostor v pátek večer. Čtyři lidé dostanou nahrávací zařízení, se kterým se mají během hodiny dostat do všech částí někdejšího Velkého Brna. Budou využívat hromadnou dopravu, taxíky a také se pohybovat pěšky. Snímače přenesou zvuky živě do Besedního domu, kde je namixuje hudebník Tomáš Vtípil. Přenášené zvuky doplní jeho autorská kompozice.

"Chceme tak zpřítomnit to, co Velké Brno znamená po 100 letech, jak zní, jak ho můžeme vnímat a procházet jím. Také tím chceme upozornit na hromadnou dopravu, která zde dobře funguje už 150 let," řekl dramaturg Viktor Pantůček. Vtípilova hudba zazní v podání Symfonického orchestru Sokola Brno I.

V sobotu se festival přenese do bývalé káznice na Cejlu s projektem Brno Open. "Než se místo stane oficiálním kreativním centrem, chceme ho co nejvíce otevřít lidem. Od tří odpoledne rozezvučíme různé prostory káznice, vše s pietou, která tomu náleží, se snahou překlenout zatěžkání toho místa," popsal Pantůček.

Závěrečný nedělní koncert s názvem Big Atlas představí první tři hudební hesla z brněnského "zvukového atlasu" osobností, pojmů a fenoménů. Tentokrát se hudebníci inspirují osobnostmi matematika Kurta Gödela a fyzika Ernsta Macha. Dalším heslem zvukového atlasu bude 'Brněnský šaman'. Připomene unikátní archeologický nález z Francouzské ulice - hrob šamana z doby lovců mamutů s nejstarší loutkou na světě.