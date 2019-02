Festival Ostravské dny nabídne koncert pro devět motorkářů

Festival Ostravské dny, který se zaměřuje na soudobou vážnou hudbu, letos v srpnu na různých místech Ostravy nabídne 13 programových bodů. Součástí jednoho z nich budou i nastartované motorky a jejich majitelé. Na motory motorkáři zahrají dílo skladatele Dietera Schnebela nazvané Koncert pro 9 Harley Davidson. Za pořadatele to řekla Kristýna Konczyna.

Koncert pro devět motorkářů, trubku a syntezátor zahájí speciální program dlouhý víc než tisíc minut. Začne odpoledne 23. srpna na parkovišti před Katedrálou Božského spasitele v centru Ostravy. Celý večer a noc až do rána bude pokračovat v budově nedalekého Divadla Jiřího Myrona. Během 18 hodin trvajícího hudebního maratonu zazní 12 skladeb.

"Vybrané skladby posluchači uslyší na čtyřech scénách nově opraveného Divadla Jiřího Myrona," řekla zástupkyně pořadatelů. Dodala, že zazní například pětihodinový kus For Philip Guston skladatele Mortona Feldmana či skladba Petra Kotíka The Plains of Gordium, která je napsaná pro šest perkusionistů.

Festival kromě hudebního maratonu nabídne 12 dalších koncertů. Zaznějí kompozice psané přímo pro tuto příležitost. Vystoupí zástupci mladé generace i známí skladatelé. Lidé uslyší díla v nastudování špičkových sólistů a dirigentů, komorního orchestru Ostravská banda, symfonického orchestru ONO / Ostrava New Orchestra, smíšeného sboru Canticum Ostrava a zahraničních ansámblů z Kanady a Rakouska. Přehlídka se uskuteční od 22. do 31. srpna v Trojhalí Karolina, Dolní oblasti Vítkovice, Divadle Jiřího Myrona, ostravské katedrále i v areálu Dolu Michal. Součástí festivalu je také vzdělávací Institut, který je mezinárodním pracovním prostředím pro skladatele a interprety pod vedením skladatelů z celého světa. Uskuteční se od 12. do 31. srpna.