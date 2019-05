Festival Struny podzimu nabídne klasiku, jazz i hip-hop

Hudební festival Struny podzimu nabídne hudbu od klasické vážné, přes jazz, elektroniku, až po moderní hip-hopovou. Představí se například britská umělkyně Laura Mvula nebo saxofonista Luboš Soukup s kytaristou Lionelem Louekem. Po 23 letech se na festival vrací violoncellista Jiří Bárta. Ze světa hip-hopu přijedou průkopníci žánru, skupina De La Soul. Letošní 23. ročník se koná od 15. října do 14. listopadu na různých místech v Praze. Novináře o tom ve čtvrtek informoval ředitel Strun podzimu Marek Vrabec.

"Festival zahájí a poprvé na něm vystoupí britská zpěvačka Laura Mvula, která se umí velmi dobře pohybovat ve vážné i populární hudbě," řekl Vrabec. Mvula festival otevře 15. října ve Fóru Karlín společně s Epoque Orchestra pod taktovkou dirigenta Troye Millera. Na ni naváže dvojice hudebníků Luboše Soukupa a Lionela Louekeho. Soukup je mladý saxofonista, někdejší stipendista Strun podzimu, který vystudoval konzervatoř v Kodani a nyní koncertuje po Evropě. V instrumentálním tandemu ho 18. října v divadle X10 doprovodí kytarista afrického původu Loueke, oba už dříve spolupracovali.

Na Strunách podzimu ožije slavný televizní pořad Recital 64 Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Koncert Jiří Suchý: Recitál 1964/2019 uvede Jiří Suchý a orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody. "Stejně, musíme si jednou zahrát v Rudolfinu. Tam bejvá vždycky slušně naladěný piáno, a potom, to je hlavní, tam choděj fajnový lidi," řekl v mezihře písně Tři tety Jiří Šlitr. Při příležitosti 50 let od jeho úmrtí a 95 let od narození si slavné písničky v Rudolfinu diváci budou moci připomenout 19. října.

Jazzový pianista Fred Hersch zahraje 22. října hned dvakrát v Anežském klášteře. Nejdřív sólo, poté v doprovodu se svým triem. Dále následuje podle newyorských Timesů nejvýznamnější americký kvartet Jack Quartet: Xenakis 25. října v La Fabrice. Jack Quartet uvede smyčcové skladby řecko-francouzského skladatele Iannise Xenakise. Na festival letos po osmi letech zamíří i legenda saxofonu Charles Lloyd se svým Quintetem, který hrál například s rockovými kapelami The Doors nebo The Beach Boys.

Dalším hostem je skladatele newyorské scény Michael Gordon. "V první polovině koncertu vystoupí s kvartetem Zelinsky a v té druhé s pozoruhodnou kompozicí Timber pro šest hráčů, kteří hrajou na dřevěný trám," uvedl Vrabec. Hypnotizující mantrická hudba bude znít v prostoru Doxu a v Holešovicích. V betonovém prostoru v Divadle X10 se představí violoncellista Jiří Bárta, který hrál už na prvním ročníku festivalu. Bárta 8.listopadu zahraje šest suit pro sólové violoncello J.S.Bacha.

Letošní ročník festivalu uzavře 13. listopadu ve Velkém sálu Lucerny americká hip-hopová kapela De La Soul, na jejíž hudbu má vliv i jazz, soul a funk. Letos oslaví 30 let od vydání alba 3 Feet High and Rising. "Ať chcete nebo ne, toto jsou také legendy. De La Soul pozvedá náš level hip-hopové prezentace na docela jinou úroveň," dodal Vrabec. Více informací je na Struny podzimu.