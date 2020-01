Festival Treffpunkt v Plzni nabídne rozmanité kulturní vyžití

Česko-bavorský festival Treffpunkt: KONTAKT 2020, který se pořádá v Plzni od roku 2015, nabídne letos 24 hlavních programových bodů. V pátek a v sobotu 7. a 8. února se bývalá autobusová hala DEPO2015 opět promění v typickou bavorskou Biergarten. Kromě české i bavorské dechovky, folkloru, literatury, filmů, jídel i piv budou novinkou výstavy mladých umělců, moderní hudba jako etnofunk a disko, slam poetry a česko-německá pohádka. Řekl to manažer projektu Jindřich Jindřich. Vstup je zdarma.

Na festival, pořádaný s odborem kultury v Řezně a bavorským zastoupením v Praze, přišlo loni přes čtyři tisíce lidí. V minulých letech se ale konal vždy v květnu, kdy je v Plzni hodně akcí.

Bavorsko, odkud do Plzně přijede 60 umělců a dva autobusy návštěvníků, se podle Jindřicha v posledních letech profiluje jako země moderní, živoucí, jako technologický lídr a oblast, kde vzniká moderní současné umění. "Nemají rádi to klišé Bavoráka v kožených kalhotách, klobouku s pivem a párkem v ruce. Takhle se sami opravdu nechtějí ve světě profilovat a to se odrazí i na našem Treffpunktu," řekl.

Novinkou festivalu, podle pořadatelů největší přehlídky bavorské kultury v ČR, je, že se na něm budou poprvé prezentovat malby, fotografie i design od bavorských rezidentů, kteří čtyři týdny pobývali nebo ještě budou v Plzni, a také českých umělců poznávajících kulturu partnerského Řezna. Lena Schabusová představí fotografie industriálních prostorů a sídlišť, které jsou náročnou postprodukcí převedeny do digitálních koláží a budou navíc rozhýbané animací.

Moderní poezie i bavorské delikatesy

"Největší peckou bude bavorská party kapela Django 3000, která nabídne mix bavorské hudby okořeněné Balkánem i trochou rapu. Další hvězdou bude básník slam poetry Jaromír Konečný z Mnichova, jeden z nejslavnějších slamerů v Německu," uvedl Jindřich. V pátek bude mít one man show a v sobotu se zúčastní soutěže básníků.

Bavorská kuchyně bude zastoupená louhovanými preclíky s pomazánkou ze zrajícího sýra a piva, hovězí pečení s brusinkami a špeclemi, žampiony ve smetanové omáčce, masovým salátem, ale nově také vegetariánskými jídly, která v poslední době v Bavorsku posilují.

Reciproční česko-bavorská přehlídka bude druhý listopadový víkend v Řezně. Obě města uspořádají za 2,5 roku, na něž získaly další podporu EU ve výši 600 tisíc eur (přes 15 milionů korun), po dvou festivalech, na které použijí třetinu dotace. Nový projekt Kultur/Kontakt/Kreativ je zaměřený hlavně na výměnu mladých umělců.