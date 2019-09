Filharmonie Bohuslava Martinů oslaví narození Gándhího

Koncerty Filharmonie Bohuslava Martinů oslaví 150. výročí narození indického bojovníka za lidská práva Mahátmy Gándhího. Pražský koncert se koná 2. října v kostele sv. Šimona a Judy, symbolicky v den Gándhího narození. V ten den ministerstvo životního prostředí vysadí 150 ovocných stromů v Českém ráji. Česká pošta zase vyrobila velký model poštovní známky s Gándhího podobiznou. Na tiskové konferenci na indickém velvyslanectví to uvedli pořadatelé slavností.

"Gándhí byl symbolem lidskosti a odvahy a inspiroval řadu osobností, mezi které patří i Václav Havel. Indii osvobodil, aktivně, ale bez násilí," uvedl Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodních vztahů ministerstva kultury. Podle něj jsou dnes česko-indické vztahy velmi přátelské. Zlom nastal v roce 2014, kdy započala širší česko-indická spolupráce.

Koncerty se uskuteční v Kroměříži, Zlíně, Praze a Karlových Varech pod taktovkou dirigenta Debašiše Čaudhrího, který žije v Česku, má tu i českou manželku. Do programu koncertu vybral skladby anglického skladatele Eduarda Elgera nebo Ludwiga van Beethovena. "Spojení Mahátmy Gándhího a orchestru není úplně běžné. Na druhou stranu Gándhí měl ke klasické hudbě velmi blízko. V Anglii se učil hrát na klavír a housle a měl rád tanec," řekl česky Čaudhrí. Bylo to ještě tehdy, když byla Indie anglickou kolonií. Podle něj stojí za to kombinovat hudby různých národností.

"Mahátma dával do rovnováhy přírodu s člověkem," řekl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. První strom zástupci z ministerstva zasadili už 5. června na mezinárodní den životního prostředí na půdě indického velvyslanectví. Zbylých 149 různých ovocných stromů společně s indickými představiteli zasadí 2. října v Českém ráji.

Mahátma Gándhí celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí byl jedním z největších politických a duchovních vůdců Indie. Šířil filozofii aktivního, ale nenásilného odporu. Byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma - Velký duch. Organizace spojených národů přijala v roce 2007 rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za Mezinárodní den nenásilí.