Flemingová slaví šedesátiny. Byla obdivovatelkou exprezidenta Havla

Americká sopranistka Renée Flemingová, která 14. února oslaví šedesátiny, na světových scénách exceluje od svého debutu v Metropolitní opeře v roce 1991. Mezi její nejoblíbenější party patří Dvořákova Rusalka, kterou zpívá česky - zastává totiž názor, že opery by měly být zpívány v původních jazycích. Flemingová je také považovaná za jednu z nejlépe oblékaných pěvkyň.

Mnohokrát oceněná pěvkyně se narodila 14. února 1959 v rodině pěveckých pedagogů v pensylvánské Indianě, s hudbou začala už na střední škole. Profesionální kariéru začala v 80. letech u malých operních souborů. První větší roli dostala v Salcburku v roce 1986 jako Konstancie v Mozartově Únosu ze serailu, pak se vrátila do USA. Průlom do Evropy se jí podařil v roce 1993 jako Armidě na Rossiniho festivalu v Pesaru. V Metropolitní opeře poprvé zpívala v roce 1991 jako záskok roli hraběnky v Mozartově Figarově svatbě a členkou této scény a jednou z největších hvězd byla až do roku 2017. Flemingová je známá také tím, že je schopná zpívat v několika jazycích.

K jejím nejznámějším rolím patří Desdemona z Verdiho Othella, hraběnka z Mozartovy Figarovy svatby, Violetta z Verdiho La Traviaty, hlavní role z Massenetovy opery Manon nebo titulní role z Dvořákovy Rusalky.

Pěvkyně, která byla velkou obdivovatelkou bývalého českého prezidenta Václava Havla, v ČR několikrát koncertovala, poprvé na zámku v Nelahozevsi v roce 1996. V únoru 2009 například zpívala na koncertě, který uspořádal v Praze ke 20. výročí 17. listopadu Václav Havel a na kterém vystoupili také Suzanne Vega, Lou Reed nebo Joan Baezová.

Flemingová je podruhé vdaná. V roce 1998 se rozvedla s hercem Rickem Rossem, se kterým má dvě dcery. V roce 2011 si vzala právníka Tima Jessella.