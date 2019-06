Folkař Pokáč prožívá úspěšné období. Co všechno chystá?

Folkový písničkář Jan Pokorný vystupující pod jménem Pokáč prožívá období, kdy se mu umělecky daří. Svými texty přispěl k úspěchu prvních alb písničkáře Voxela a Jakuba Děkana, napsal slova oceňované skladby Chci tančit skupiny Mirai a jeho dva roky staré debutové album Vlasy získalo za prodej ocenění zlatou deskou. Lístky na jeho koncert chystaný 24. října do Fora Karlín zmizely půl roku před jeho konáním.

"Je to jednoznačně největší koncert, jaký jsme kdy měl. Strašně rád bych na něj pozval lidi, ale už je bohužel vyprodaný. Budeme se s hosty Voxlem, Jakubem Ondrou a dalšími snažit, aby to bylo unikátní a velký, ale zároveň o tom, že je to jenom písničkář s kytarou. Třeba to bude pozvánka za dva roky do O2 areny," řekl s nadsázkou Pokáč.

Osmadvacetiletý hudebník, který charakterizuje svůj styl jako "nepovedený pokus o folk, případně nezdařený pokus o hudbu", v těchto dnech vydal nové album Úplně levej pojmenované podle písně popisující jeho manuální zručnost. Nahrávku doprovází video k písni Matfyzák na discu, které za pouhé dva dny od premiéry zaznamenalo přes 170.000 zhlédnutí. Do začátku června pak počet zhlédnutí překročil 450.000.

"Vnímám, že to jde pomalu, ale jistě nahoru a snažím se to nijak nepokazit. Na koncerty chodí více lidí, u klipů roste počet zhlédnutí. Beru to s pokorou. Dělám, co mě baví, a ukazuje se, že to baví i někoho jiného, což je fajn," podotkl hudebník, který na album zařadil také několik duetů - starší Hrdinský čin s Jakubem Ondrou a Lásku na vsi s písničkářkou Petrou Göbelovou. Novinkovými duety jsou skladby Jaro s herečkou a zpěvačkou Berenikou Kohoutovou a vánoční písnička Voděvzdorné šibenice s Kájou Bulawovou, která zvítězila v soutěži fanoušků o možnost natočit s Pokáčem společnou píseň.

Album otvírá skladba Kouření je hnusný zvyk, která s nadsázkou a humorem varuje před nikotinem. "Neměl jsem nikdy rád, když mi někdo říkal, co mám dělat. Ale občas je dobré se dotknout něčeho, co se týká nás všech. Jsem rád, že se písni smějí i kuřáci. Kdyby si jedno dítě řeklo "Pokáč nekouří, tak nebudu taky," bylo by to fajn. Moje já by se zatetelilo, že jsem něco udělal pro lepší svět," sdělil Pokáč.

Ne vše se však v nedávné minulosti zcela vydařilo. Jako známého fanouška fotbalové Sparty vedení pražského klubu loni požádalo Pokáče o glosující songy, které klub sdílel na sociálních sítích. Vznikly tak písně Začíná sezóna, Chtěl bych být jako Nicolae Stanciu, Čína z Vršovic/Sparta Song Derby nebo Železo z Letný věnovaná 125. výročí založení klubu. Pokáčovy satirické verše, ve kterých komentoval i neúspěchy klubu v minulé ligové sezóně, jako třeba skutečnost, že Sparta opět skončila svoje putování evropskými poháry hned v předkole, se však ne vždy setkaly se vstřícným přijetím. "Spoustu lidí si umí ze sebe udělat legraci, ale je hodně takových, kteří to neumí a berou všechno moc vážně. Byla to pro mě zajímavá zkušenost, ale nevím, jestli bych do toho šel znova," konstatoval. "Bohužel se to svezlo s tím, že ta sezona byla pro Spartu jednou z nejtragičtějších za poslední léta. Ale svět se kvůli tomu nezboří, po prohrách nepláču," dodal.