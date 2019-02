Hudební festival Aerodrome letos nebude, chyběla by hvězda

Hudební festival Aerodrome se letos konat nebude. Pořadateli akce se nepodařilo sehnat dostatečně atraktivní vystupující, a hodlá se proto soustředit na přípravu dalšího ročníku. Na zrušení festivalu upozornil web E15.cz.

Majitel festivalu Igor Rattaj chce, aby byl Aerodrome festivalem výjimečnosti. "Pro letošek jsem chtěl něco menšího, klidně na jeden den, ale s hvězdou, která tu ještě nebyla. To se nepovedlo zařídit a dělat festival jen proto, aby se konal další ročník, nechci," vysvětlil Rattaj serveru E15.cz. Dodal, že se raději připraví na příští rok.

Hlavními hvězdami loňského ročníku, který se konal v Panenském Týnci na Lounsku, byly kapely Nine Inch Nails a Limp Bizkit. První den festival navzdory nepříznivému počasí navštívilo 15 tisíc diváků. V dalších dvou dnech jejich počet vzrostl na 20 tisíc.

První čtyři ročníky festivalu Aerodrome se konaly na různých místech v Praze, loni se přestěhoval na letiště v Panenském Týnci. Změnu místa pořadatelé zdůvodnili tím, že program nebude limitován vyhláškou nočního klidu, a může se tak konat až do časných ranních hodin, a zároveň návštěvníkům umožní kempování v areálu festivalu.

Dílčí seznamy interpretů už prozradily některé další hudební festivaly, které se letos budou v Česku konat. Na festival Rock for People v Hradci Králové přijede počátkem července britská skupina Franz Ferdinand, hudební formace z Los Angeles Flogging Molly nebo úspěšná bavorská skupina Eisbrecher.

Na festivalu Colours of Ostrava letos vystoupí například francouzská zpěvačka Zaz nebo skupiny The Cure a Florence and the Machine. Festival se v Dolních Vítkovicích uskuteční od 17. do 20. července.