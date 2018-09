Hudební maraton připomene skladatele Leoše Janáčka

Čtyřdenním festivalem nazvaným Hudební maraton Leoše Janáčka vyvrcholí projekt Janáček Ostrava 2018, který připomíná letošní 90. výročí úmrtí hudebního skladatele Leoše Janáčka. Koncem října si tak příznivci vážné hudby budou moci v Ostravě a dalších místech regionu užít sedmnáct koncertů, 40 skladeb a další doprovodné akce. Novinářům to za Janáčkovu filharmonii Ostrava (JFO), která je organizátorem akce, řekla Markéta Haničáková.

Do celoročního projektu Janáček Ostrava 2018 se připojily také další místní kulturní a vzdělávací instituce. Lidé tak v Ostravě mohli navštívit různé akce související s životem a dílem skladatele. Hudební festival, který bude zároveň oslavou stého výročí vzniku samostatné Československé republiky, nabídne podle ředitele JFO Jana Žemly také hvězdné obsazení. "Jedná se patrně o první akci svého druhu v České republice, pro jejíž formát jsme našli inspiraci v zahraničí," řekl Žemla.

V programové nabídce maratonu je vystoupení klavíristů Martina Kasíka, Lukáše Vondráčka, Ivo Kahánka či Jana Bartoše. Nebude chybět ani Moravská lidová poezie v písních s Kateřinou Kněžíkovou.

"Hudební maraton je dramaturgicky jasně vymezen Janáčkovou hudbou, která v rozmezí čtyř dní zazní v co největší intenzitě. Tvůrci záměrně nabízejí reprezentativní průřez Janáčkovou tvorbou klavírní a komorní, dále písňovými i sborovými cykly včetně orchestrálních kompozic," řekla Haničáková. Maraton Janáčkovy hudby podle ní zavede jeho obdivovatele například i k jeho neznámým duchovním skladbám do skladatelových rodných Hukvald. Vystoupí tam Musica Florea, přední český soubor, zabývající se interpretací staré hudby. Vedle koncertů bude připraven i doprovodný program, například výlet na Hukvaldy nebo noční filmový klub se snímky o Janáčkovi. Hudební maraton se koná od 25. do 28. října. Závěrečný koncert je připraven v den stého výročí vzniku samostatného Československa, a to od 20.00 v Domě kultury města Ostravy. Zazní Janáčkovy skladby Taras Bulba a Sinfonietta v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava.