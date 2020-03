Hudebníci odkládají turné, nabízejí nová alba a on-line koncerty

Zástupci populární hudby, kteří musí kvůli opatřením proti šíření koronaviru rušit turné, nabízejí nová alba a on-line koncerty. Nové nahrávky mají v těchto dnech například Michal Hrůza, Klára Vytisková, Visací zámek, Zrní, Wohnout nebo Jaksi Taksi. Zpěvačka Lucie Bílá a kapela Kryštof nabízejí vystoupení prostřednictvím živého vysílání na facebooku.

Zpěvačka Klára Vytisková vydala nové album Love Is Gold a původně plánovaný křest 16. dubna ve Studiu Hrdinů v Praze s hostujícími Losers Cirque Company přesunula na 2. června na Letní scénu na pražský Vyšehrad. "Na Love is Gold se od všech domácích a vesnických témat minulé desky Home vracím zpět do města. Ve zkratce z tepláků zpátky do džín. Město bylo už od gymplu místo, kde jsem byla sama se sebou, vesnice je pro mě rodina. Nové album reflektuje můj život jako ženy, která díky mateřství začala vnímat víc sama sebe," řekla.

Michal Hrůza přesunul své chystané turné Světlo do tmy na podzim, ale stejnojmenné album vydává v těchto dnech. Titulní skladba už zpěvák představil jako videoklip. "Někdy jsme obklopeni chmurnou tmou, a proto je dobré občas tmu rozbít světlem," uvedl Hrůza. "Z každé tmy vede cesta ke světlu a o tom je i moje nová nahrávka," dodal ke svému jedenáctému studiovému albu.

Punková legenda Visací zámek vydává nové album po pěti letech. Pod titulem Anarchie a totál chaos se objeví 13. března. Nabídne nové písně jako Na úřadě, Zlověstně palmy šumí nebo Polednice. "Zvláště z ní mám velkou radost. Nečekal jsem, že se do tříminutové kompozice podaří vměstnat baladu z mé milované Kytice. A ono to šlo jako po másle," podotkl dvorní textař a zpěvák Honza Haubert.

Témata dnešní doby

Kapela Zrní neuskuteční plánované turné ke své nové desce Nebeský klid, které mělo začít 13. března ve slovenské Žilině. Zatím není jasné, zda se uskuteční křest alba 24. října v pražském Divadle Archa. Nebeský klid obsahuje 11 skladeb, vedle singlu Neposlušnost také skladbu Poletíme spolu na bílém koni s hostující Lenkou Dusilovou.

Na začátku března vyšlo také album punkrockové skupiny Jaksi Taksi. Album s názvem Egoland bylo nahráno během ledna a února, vznikalo nejdéle ze všech desek kapely. Texty se týkají dnešní doby a odkazují na významná témata každodenních diskusí, v reálném životě i na sociálních sítích. "Na předchozích deskách jsme měli často politické texty, ale co nás teď aktuálně opravdu trápí, je stav našeho životního prostředí, nebo spíše neochota se současným stavem něco dělat," sdělila kapela.

Kapela Wohnout se rozhodla potěšit své fanoušky vydáním koncertu v Mladé Boleslavi z aktuálního turné Máme na míň tour. Album vyšlo pouze elektronicky, proto jeho délka nebyla omezená. Hodinu a půl dlouhý záznam čítá 23 skladeb. "Myslím, že je velice důležité pro kapelu, jejíž existence nespočívá v rádiích, ale na koncertech, zakonzervovat co nejvíc toho 'živého'. Naše kapela zní úplně jinak na koncertech než na deskách," podotkl kytarista a zpěvák Honza Homola.