Janáčkova filharmonie Ostrava chystá koncerty pro celou rodinu

Janáčkova filharmonie Ostrava připravuje společně s herci Divadla Petra Bezruče koncerty pro rodiny. Letos je uvede třikrát. Poprvé 26. ledna, kdy se orchestr, dvojice hereckých hlavních hrdinů a všichni posluchači vydají společně na zimní dovolenou. Informovala o tom mluvčí orchestru Jana Knižátková.

"Koncerty jsou určené pro děti od pěti let. Chodí na ně ale i tříleté děti. Aby vydržely celou hodinu poslouchat hudbu, dvojice herců koncertem provází a do hudby dělají pohybové akce. Ty mají děti upoutat a klasickou hudbu pro ně udělat zábavnější," uvedla scenáristka a režisérka programu Lenka Jaborská.

V rolích Olinky a Vládi se opět představí herci Divadla Petra Bezruče Pavla Gajdošíková a Michal Sedláček, kteří se tentokrát vydají na zimní dovolenou. Orchestr pod vedením dirigenta Jana Kučery zahraje skladby Edvarda Griega, Hectora Berlioze či Petra Hapky. Od něj autorka programu vybrala píseň z filmu Krakonoš a lyžníci.

Tento cyklus filharmonie připravuje už sedm let. "Předchozích šest ročníků nabídlo mnoho hudebních příběhů. Olinka a Vláďa společně s dirigentem a celým orchestrem se stali opravdovými hrdiny. Posluchači, ať ti mladší, či starší, si je velmi oblíbili, o čemž svědčí velký zájem o tyto koncerty," uvedla Knižátková.

Dodala, že v této sezoně kromě lednového čekají posluchače ještě dva další koncerty. A to v únoru o nebojácné cestě do města a v březnu. To se posluchači mohou těšit na umělecky rozverný díl. Koncerty se konají v divadelním sále Domě kultury města Ostravy a začínají v 16.00.