Jasná páka zahraje letos v Praze pouze jednou. Koncert bude 4. srpna

Legendární skupina Jasná páka, která příští rok oslaví 40. výročí, vystoupí na pražském Výstavišti 4. srpna na svém jediném letošním koncertě v metropoli. Jen zřídka vystupující kapela ještě předtím 1. srpna zahraje ve Velké Bystřici u Olomouce na Hanáckém rockfestu a koncertní činnost v tomto roce uzavře v září na letním parketu ve Výravě u Hradce Králové. Na rok 2021, kdy oslaví čtyřicet let od svého vzniku, Jasná páka chystá jarní turné, které zakončí dubnovým koncertem v pražské Lucerně. Uvedl to kytarista a zpěvák Michalem Ambrož.

"Pro mě je každý koncert Jasné páky velkou společenskou událostí, někdy se stává, že si spolu řadu měsíců nezahrajeme. Vždycky, když se potkáme, tak je to svátek," uvedl Ambrož. "Docela to mám teď nabité, protože na koncerty Jasné páky navazují vystoupení s mojí druhou kapelou Hudba Praha. Těším se na to, snad nezůstanou lidé žijící nyní v nejistotě schovaní doma s rouškami," dodal.

Kapela, která je společně s Pražským výběrem považována za symbol české nové vlny, měla letos absolvovat jarní koncertní šňůru. Plány však překazila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Jasná páka se místo turné sešla v klubu MeetFactory, kde pro on-line vysílání natočila čtyři písně.

Jasná páka patřila v letech 1981 až 1984 mezi nejzajímavější rockové skupiny v tehdejším Československu, kde se následkem takzvaného Trojanova seznamu zakázaných kapel a článku Nová vlna se starým obsahem v komunistickém časopise Tribuna ocitla na černé listině. Celostátní zákaz hraní, odstoupení zřizovatele a následné napětí v kapele vedly k jejímu konci. Často bývá označována za legendární nebo kultovní kapelu. "Vzhledem k tomu, že slavíme 40. výročí, bylo by špatné, kdybychom za tu dobu nestihli vytvořit legendu. Jako kultovní jsme byli označováni zpočátku, a pak už to s námi šlo pořád," podotkl Ambrož.

Vedle Davida Kollera a Ambrože tvoří současnou sestavu Jasné páky zpěvák Petr Váša, baskytarista Marek Minárik, kytaristé Radovan Jelínek a Michal Pelant a zpěvačky Pája Táboříková s Markétou Foukalovou. Ambrož, který vzhledem ke svým zdravotním potížím s revmatismem v Hudbě Praha plní jen funkci zpěváka, v Jasné páce hraje i na kytaru. "Jsem takový zbytkový kytarista, musím na každý koncert cvičit, abych jim to nekazil. Snažím se to nahrazovat tím, že začínám trochu více zpívat - pozvolna, polehoučku a potichoučku, abych neurazil," podotkl.

První album vydala Jasná páka až v roce 2014. Nahrávka nazvaná Černá deska obsahuje pět nových písní doplněných třemi staršími skladbami v nových aranžích. Na dvojalbu pak vyšla Černá deska společně s živým záznamem koncertu nazvaným Stará vlna s novým obsahem. V tom samém roce vydala Jasná páka první oficiální videoklip. Vznikl na singl Konec nočních toulek, který na hudbu Radovana Jelínka a slova Karla Halouna na motivy Lorda Byrona nazpíval David Koller. "Ke 40. výročí do Lucerny by se mi líbilo, kdyby vznikla jedna nebo dvě nové písně. Ale je to zatím jen přání praotce zakladatele Jasné páky," dodal Ambrož.